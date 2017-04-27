Недовольство протестующих вызвало избрание спикером албанца Талата Джафери. Демонстранты набросились на лидера оппозиции Зорана Заева и некоторых депутатов Социал-демократического союза Македонии.

В результате беспорядков 109 человек получили травмы, в том числе и полицейские. Правоохранителям удалось прорваться сквозь толпу недовольных и вытащить депутатов, на которых было совершено нападение.

После инцидента полиция усилила охрану парламента. Правительство временно приостановило свою работу.

Нападение в парламенте осудили министерства иностранных дел ряда стран Евросоюза, а также ООН.