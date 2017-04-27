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Беспорядки в парламенте Македонии: пострадали более 100 человек

28.04.2017 13:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Недовольство протестующих вызвало избрание спикером албанца Талата Джафери. Демонстранты набросились на лидера оппозиции Зорана Заева и некоторых депутатов Социал-демократического союза Македонии.

Беспорядки в парламенте Македонии: пострадали более 100 человек
© RUPTLY.
Стамбульцы, недовольные результатами референдума, вышли с протестами

В результате беспорядков 109 человек получили травмы, в том числе и полицейские. Правоохранителям удалось прорваться сквозь толпу недовольных и вытащить депутатов, на которых было совершено нападение.

После инцидента полиция усилила охрану парламента. Правительство временно приостановило свою работу.

Нападение в парламенте осудили министерства иностранных дел ряда стран Евросоюза, а также ООН.

 
 
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Протестующие ворвались в здание парламента Македонии и напали на депутатов. Смотрите кадры инцидента.

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