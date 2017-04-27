|
Беспорядки в парламенте Македонии: пострадали более 100 человек
28.04.2017 13:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Недовольство протестующих вызвало избрание спикером албанца Талата Джафери. Демонстранты набросились на лидера оппозиции Зорана Заева и некоторых депутатов Социал-демократического союза Македонии.
В результате беспорядков 109 человек получили травмы, в том числе и полицейские. Правоохранителям удалось прорваться сквозь толпу недовольных и вытащить депутатов, на которых было совершено нападение.
После инцидента полиция усилила охрану парламента. Правительство временно приостановило свою работу.
Нападение в парламенте осудили министерства иностранных дел ряда стран Евросоюза, а также ООН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протестующие ворвались в здание парламента Македонии и напали на депутатов. Смотрите кадры инцидента.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии