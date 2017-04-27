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Турция и Россия договорились о поставках С-400
28.04.2017 13:57 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Турция объявила о достижении договоренности с Россией о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400, сейчас стороны обсуждают цену, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне рассказал, что российский лидер Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на встрече в Сочи вопрос поставок Анкаре С-400. Президенты двух стран могут встретиться 3 мая.
"Мы принципиально договорились с Россией по покупке C-400. Ведутся переговоры по совместному производству и цене. Мы хотели купить системы ПРО НАТО, но, к сожалению, они не вошли в наше положение", — заявил Чавушоглу в интервью газете
Ранее неоднократно сообщалось о переговорах между Москвой и Анкарой о поставке ЗРК С-400. Турция, как отмечалось, готова приобрести комплекс, если Россия предоставит кредит, переговоры о котором ведутся в настоящее время.
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Запланированная встреча Путина и Эрдогана состоится 3 мая в Сочи, главы государств могут обсудить поставки техники.
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