﻿ Турция и Россия договорились о поставках С-400. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Турция и Россия договорились о поставках С-400

28.04.2017 13:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Турция объявила о достижении договоренности с Россией о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400, сейчас стороны обсуждают цену, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне рассказал, что российский лидер Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на встрече в Сочи вопрос поставок Анкаре С-400. Президенты двух стран могут встретиться 3 мая.

"Мы принципиально договорились с Россией по покупке C-400. Ведутся переговоры по совместному производству и цене. Мы хотели купить системы ПРО НАТО, но, к сожалению, они не вошли в наше положение", — заявил Чавушоглу в интервью газете Haberturk.

Ранее неоднократно сообщалось о переговорах между Москвой и Анкарой о поставке ЗРК С-400. Турция, как отмечалось, готова приобрести комплекс, если Россия предоставит кредит, переговоры о котором ведутся в настоящее время. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запланированная встреча Путина и Эрдогана состоится 3 мая в Сочи, главы государств могут обсудить поставки техники.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Убытки стран, вводивших антироссийские санкции, вдвое превысили ущерб России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика