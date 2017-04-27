МИНСК, 28 апр — Sputnik. Турция объявила о достижении договоренности с Россией о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400, сейчас стороны обсуждают цену, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне рассказал, что российский лидер Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на встрече в Сочи вопрос поставок Анкаре С-400. Президенты двух стран могут встретиться 3 мая.

"Мы принципиально договорились с Россией по покупке C-400. Ведутся переговоры по совместному производству и цене. Мы хотели купить системы ПРО НАТО, но, к сожалению, они не вошли в наше положение", — заявил Чавушоглу в интервью газете Haberturk .

Ранее неоднократно сообщалось о переговорах между Москвой и Анкарой о поставке ЗРК С-400. Турция, как отмечалось, готова приобрести комплекс, если Россия предоставит кредит, переговоры о котором ведутся в настоящее время.