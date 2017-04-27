МИНСК, 28 апр — Sputnik. Открытие моста через Керченский пролив поможет нарастить поток туристов из Беларуси в Крым, заявил журналистам в пятницу министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

По его словам, количество белорусских туристов в Крыму за последние три года резко снизилось.

"Тот маршрут, который все время избирали наши белорусские коллеги — а именно на машинах приезжали в Крым, сегодня по определенным политическим причинам и причинам безопасности невозможен", — пояснил Стрельбицкий.

Он сказал, что открытие прямого рейса из Минска в Крым поможет улучшить ситуацию для белорусов. Стрельбицкий также отметил, что сейчас рассматриваются два варианта рейсов в Симферополь: прямой рейс и с пересадкой в Адлере.

Также министр подчеркнул, что через два года станет реальным железнодорожное и автомобильное сообщение Беларуси с Крымом без проезда через территорию Украины.

Крымский мост, который соединит республику Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало автомобильного движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года, а полноценная эксплуатация сооружения будет возможна в 2019 году.

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