У женской сборной США по теннису есть своя «Саша Саснович», лучшая парница в мире и пару джокеров — Мэдисон Киз и Винус Уильямс. SPORT.TUT.BY рассказывает о сопернике белорусской команды по финалу Кубка Федерации, который пройдет в начале ноября в Минске.



Лиза Раймонд, Линдсей Дэвенпорт, Билли Джин Кинг, Моника Селеш и Дженнифер Каприати — победители Кубка Федерации 2000 года. Фото: Reuters

Путь сборной США в финал Кубка Федерации

Прошлый сезон в Кубке Федерации начался для сборной США, как и белорусской команды, с матча плей-офф II Мировой группы. В нем американки принимали полячек. У гостей не играла Агнешка Радваньска, а хозяева позвали Винус Уильямс. Итог встречи — 4:0 в пользу «звездно-полосатых».

С таким же счетом, но уже на выезде, завершился поединок американок с австралийками за право вернуться в Мировую группу. Винус этот этап пропустила, а ее место заняла Мэдисон Киз.

В 2017 году американки пока играют без своих главных звезд. В первом раунде Мировой группы они одолели в родных стенах немок (4:0). Отметим, что Германия не досчиталась Ангелики Кербер.

В полуфинале решающее очко Соединенные Штаты добыли лишь в парной встрече, хотя к ним приехал второй состав чешских игроков — 3:2.

Таким образом, Чехия сложила с себя чемпионские полномочия, которые сохраняла в течение трех сезонов подряд (2014, 2015, 2016). За победу в турнире американки поборются с белорусками, которые добрались финала Кубка Федерации в свой первый сезон в элитном дивизионе командного чемпионата мира по теннису.

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История встреч этих команд короткая. В 2012 годе белорусские девушки крупно проиграли соперницам (0:5) с сестрами Уильямс в составе. Виктория Азаренко была заявлена на этот матч, но участия в нем не приняла, сославшись на травму спины.

В текущем рейтинге сборных Беларусь с 14580 очками в активе занимает вторую позицию, а США — третью (13992,5).

Напомним, что сборная США 17 раз выигрывала Кубок Федерации, в последний раз — в 2000 году. Тогда за команду выступали Моника Селеш, Линдсей Дэвенпорт, Дженнифер Каприати и Лиза Раймонд, а капитаном была Билли Джин Кинг (все — на фото выше). А в финале этого турнира американки в последний раз сыграли в 2010 году.

Кто играл у США в 2017 году?

Кто: Коко Вандевеге (23-й номер Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде)



Коко Вандевеге. Фото: Reuters

В первую сотню теннисисток мира Коко Вандевеге пробилась в 2012 году. Сезон 2014 года она завершила на 40-й позиции, а сейчас располагается на 23-м месте.

С игроками из топ-15 Вандевеге особенно удачно играет на травяных кортах. В Бирмингеме и на Уимблдоне 25-летняя девушка побеждала Гарбинье Мугурусу (2014), Каролину Плишкову (2015), Агнешку Радваньску и Роберту Винчи (2016). А на последнем открытом чемпионате Австралии выбила из розыгрыша Винчи, Кербер и Мугурусу, а также еще двух теннисисток, уступив дорогу в финал Винус Уильямс.

Титулов у Вандевеге немного. В 2014 и 2016 годах она выиграла турнир в голландском Хертогенбосе, а в паре с соотечественницей Бетани Маттек-Сандс в 2016 году становилась лучшей в американском Индиан-Уэллсе.

В Кубке Федерации Коко Вандевеге проводит четвертый сезон. В 2010 году Коко присоединилась к сборной США только в финале, в котором проиграла две одиночные встречи. В следующий раз она получила вызов в команду в 2015 году. С тех пор Коко приносила очки в 5 из 6 одиночных поединков, а также побеждала во всех трех парных встречах.

Статистика Вандевеге в нынешнем сезоне Кубка Федерации — 5 побед в 5 встречах. Эта девушка полностью оправдывает статус лидера сборной США. Отметим, что в белорусской команде стопроцентный результат имеет Александра Саснович — 4 из 4.

Коко Вандевеге дважды играла с игроками из сборной Беларуси. В 2010 на турнире в Токио уступила Виктории Азаренко, а спустя год в Мадриде проиграла в трехсетовом поединке с двумя тай-брейками Ольге Говорцовой.

Кто: Лорен Дэвис (WTA 35)



Лорен Дэвис. Фото: Reuters

Как и Вандевеге, Лорен Дэвис пробилась в топ-100 уже в 2012 году. На турнирах серии «Большого шлема» лучший результат Дэвис — это выход в третий раунд на открытом чемпионате Австралии (2014, 2016) и на Уимблдоне (2014). В 2017 году 23-летняя американка выиграла первый турнир WTA. Это случилось в новозеландском Окленде, где она традиционно начинает сезон.

В 2014 году Лорен Дэвис неожиданно превзошла Викторию Азаренко (6:0, 7:6) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. Азаренко допустила 43 невынужденные ошибки, с ее лица не сходила гримаса боли. Видимо, белоруска не успела залечить травму ноги, из-за которой пропустила соревнования в Дохе. В том же сезоне Дэвис обменялась победами с Ольгой Говорцовой.

В 2015 году Азаренко дважды одолела Дэвис — в Цинциннати и Ухани. А в первом раунде прошлогоднего открытого чемпионата США Лорен по итогам трех сетов была лучше Александры Саснович (6:2, 4:6, 7:5).

Дэвис участвовала в трех матчах Кубка Федерации за четыре года. Начала с победы в паре с Мэдисон Киз, а затем уступила итальянке Саре Эррани и чешке Маркете Вондроушовой.

Кто: Элисон Риске (WTA 39)



Элисон Риске. Фото: Reuters

Наивысшим достижением Элисон Риске является виктория в Тяньцзине (2014). Риске добилась больших успехов, нежели Дэвис, на турнирах серии «Большого шлема». На открытом чемпионате США 2013 года она дошла до четвертого круга. В этом году 26-летняя теннисистка добилась важных побед над Агнешкой Радваньской, Чжан Шуай и Коко Вандевеге.

Элисон Риске и Ольга Говорцова имеют трехматчевую историю. Говорцова была лучше соперницы в далеком 2007 году, а позже уступала ей на турнирах в Китае. Александра Саснович также трижды играла с Элисон. И тут преимущество по победам в личных встречах также на стороне Риске.

На матчи Кубка Федерации Элисон Риске звали трижды, и лишь в поединке с немкой Андреа Петкович в первом раунде нынешнего розыгрыша турнира она смогла принести очко команде США.

Кто: Шелби Роджерс (WTA 48)



Шелби Роджерс. Фото: Reuters

В профайле 24-летней Шелби Роджерс есть выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос», в котором она уступила будущей победительнице Гарбинье Мугурусе. В нынешнем сезоне она обыгрывала Мэдисон Киз и Симону Халеп, а также дебютировала в Кубке Федерации.

В играх за сборную США Роджерс добилась победы в паре с Бетани Маттек-Сандс над немецким дуэтом и проиграла чешке Катерине Синяковой.

Единственной белоруской, с которой Шелби Роджерс имеет опыт встреч, является Ольга Говорцова. В 2014 году американка потерпела поражения от Говорцовой в Мидленде и Майами.

Кто: Бетани Маттек-Сандс (WTA 1-й номер мирового рейтинга в парном разряде)



Бетани Маттек-Сандс. Фото: Reuters

В составе у сборной США лучшая на данный момент теннисистка-парница в мире. За плечами у Бетани Маттек-Сандс 25 побед на турнирах WTA в паре, в том числе на «Ролан Гаррос» (2015), US Open (2016), Australian Open (2015, 2017). В прошлом году Бетани выиграла золото Олимпийских игр в миксте.

В Кубке Федерации Маттек-Сандс выступает с 2009 года. В сезоне 2010 года, когда сборная США в последний раз была представлена в финале, Бетани играла на всех стадиях турнира. У нее отрицательный баланс побед и поражений в «одиночке» (2/6), зато в паре Бетани выиграла во всех 7 случаях.

Думается, тут будет уместным вспомнить про телефонный разговор капитана белорусской команды Эдуарда Дуброва и Александры Саснович после первого игрового дня в полуфинале Кубка Федерации со Швейцарией. «Саша, ты не волнуйся! Главное — не довести матч до парного поединка (так как в нем принимала участие Мартина Хингис. — Прим.ред.)», — сказал Эдуард Владимирович подопечной.

В случае, если в заявке у американок на решающий матч Кубка Федерации будет Бетани Маттек-Сандс, эти слова Дуброва снова станут актуальными.

Кем могут усилиться американки?

После выхода сборной США в финал капитана-дебютанта Кэти Риналди спросили, будет ли она привлекать на матч с Беларусью кого-либо из звездных игроков и связывалась ли она с сестрами Уильямс.

— Мы только что прошли дальше и пока не заглядывали так далеко, — ответила Риналди. — Да, накануне у меня был разговор с Винус и Сереной. Они выразили нам поддержку. Я пообщалась со всеми игроками, которые находятся у нас в поле зрения. Это часть работы капитана. Но больше всего меня заботили те девушки, которые уже находились в команде.



Винус (слева) и Серена Уильямс в финале открытого чемпионата Австралии 2017 года. Фото: Reuters

​Кэти Риналди добавила, что ей всегда трудно дается выбор окончательного состава, так как в сотне лучших теннисисток мира находится 15 американок.

После сообщения о беременности Серены Уильямс Риналди вряд ли сможет рассчитывать на первую ракетку мира. Но ни что не мешает ей пригласить, например, Мэдисон Киз (WTA 10) и Винус Уильямс (WTA 12).



Мэдисон Киз. Фото: Reuters

Киз имеет небольшой опыт выступления за сборную — 3 победы, 3 поражения. В последний раз она играла за страну в апреле 2016 года и принесла команде зачетный балл, сломив сопротивление Дарьи Гавриловой из Австралии (6:4, 6:2).

Винус принимала участие в 12 матчах Кубка Федерации и провела 27 поединков. Особенно впечатляет ее статистика в одиночных встречах — 19 побед и 2 поражения.

Добавим, что среди регалий сестер Уильямс есть звание победителей Кубка Федерации. В 1999 году в финале с Россией Винус и Серена добились виктории в паре, еще одно очко сборной США Винус принесла после встречи с Еленой Лиховцевой. В итоге американки добились уверенной победы в матче — 4:1.