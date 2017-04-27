Колесо от БелАЗа расплющило Toyota Сorolla на территории автобазы в городе Киселевске Кемеровской области. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения.

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Как сообщают очевидцы, сотрудники автобазы во время накачивания колеса отвлеклись, в результате чего перекачали его. В какой-то момент оно взорвалось, взлетело и рухнуло прямо на припаркованную неподалеку Toyota.





В результате происшествия никто не пострадал. По информации Life , автомобиль, который теперь не подлежит восстановлению, принадлежит девушке, работающей бухгалтером на этом автопредприятии.