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взорвавшееся колесо от БелАЗа расплющило Toyota в Кузбассе

28.04.2017 14:31 — Разное | Tut.by  
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Колесо от БелАЗа расплющило Toyota Сorolla на территории автобазы в городе Киселевске Кемеровской области. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения.

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Как сообщают очевидцы, сотрудники автобазы во время накачивания колеса отвлеклись, в результате чего перекачали его. В какой-то момент оно взорвалось, взлетело и рухнуло прямо на припаркованную неподалеку Toyota.


В результате происшествия никто не пострадал. По информации Life, автомобиль, который теперь не подлежит восстановлению, принадлежит девушке, работающей бухгалтером на этом автопредприятии.

 
 
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В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль восстановлению не подлежит.

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