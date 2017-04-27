27 апреля Беларусь присоединилась к 64 странам мира, которые отпраздновали Международный день футбола и дружбы, который впервые был провозглашен в 2014 году юными послами международной детской социальной программы «Газпрома» «Футбол для дружбы», проходящей при поддержке ФИФА и УЕФА.

В этом году спортивный праздник отмечают все страны-участницы детского проекта «Футбол для дружбы»: десятки тысяч детей и взрослых участвуют в дружеских матчах, открытых тренировках, флэшмобах и телемарафонах. Участников по всему миру поддерживают известные футболисты, тренера, телеведущие и артисты.

В Беларуси День футбола и дружбы прошел в столичной гимназии №174, где учится Максим Камаев – юный футболист, который представит Беларусь в международном проекте.

Для мероприятия был выбран формат открытого урока, гостями которого стали посол «Футбола для дружбы», обладатель Кубка Беларуси Вячеслав Глеб (нападающий минского футбольного клуба «Крумкачы») и обладатель Суперкубка Беларуси Ян Тигорев (в прошлом - полузащитник белорусского футбольного клуба «Динамо-Минск» и российского ФК «Локомотив»).

В начале мероприятия по традиции состоялся обмен браслетами дружбы, состоящими из переплетенных нитей синего и зеленого цветов: синяя нить символизирует мирное небо, а зеленая – футбольное поле, доступное каждому.

Вячеслав Глеб и Ян Тигорев поздравили ребят с праздником и пожелали Максиму и Владу успехов на предстоящем форуме.

«Вам предстоит принять участие в интереснейшем международном проекте в качестве юных послов спорта и дружбы. Уверен, что вы достойно представите Беларусь на «Футболе для дружбы» и станете настоящими проводниками идей равенства и взаимопонимания», - сказал Вячеслав Глеб.

Дальнейшая встреча проходила в формате ток-шоу: школьники задавали интересующие их вопросы Вячеславу Глебу и Яну Тигореву: о том, почему спортсмены пришли в футбол, как нужно тренироваться, чтобы достичь успеха, сложно ли сделать карьеру в футболе.

Во всем мире в День футбола и дружбы в мероприятиях приняли участие знаменитые футболисты, в том числе сербский защитник Бранислав Иванович, голландский нападающий Дирк Куйт. В Греции мероприятие посетил победитель чемпионата Европы по футболу 2004 года в составе национальной сборной Теодорас Загаракис, сейчас представляющий свою страну в Европарламенте.

Напомним, пятый сезон «Футбола для дружбы» пройдет в Санкт-Петербурге с 26 июня по 3 июля. В этом году программа поменяла формат: каждую страну-участницу представляет один юный футболист и один юный журналист. В рамках проекта девочки и мальчики в течение недели будут играть в футбол, участвовать в различных социальных мероприятиях, а также смогут посмотреть финал Кубка конфедераций 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург Арена».