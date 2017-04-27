Петр Порошенко заявил, что взял с Александра Лукашенко «твердые заверения» в полной безопасности для Украины очередных белорусской-российских учений.

В пятницу 28 апреля Петр Порошенко заявил, что после встречи с белорусским коллегой не имеет сомнений в исключительно добрых намерениях Беларуси, даже несмотря на то, что наша страна находится в союзнических отношениях с РФ.

«И поэтому для меня было чрезвычайно важно, что я получил от главы белорусского государства твердые заверения, что запланированные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» возле украинской границы не превратятся в подготовку Российской Федерацией плацдарма для вторжения в Украину с белорусской территории», — цитирует Порошенко «Укринформ» .