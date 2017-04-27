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Лукашенко заверил Порошенко в безопасности учений «Запад-2017»

28.04.2017 15:18 — Разное | БДГ  
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Петр Порошенко заявил, что взял с Александра Лукашенко «твердые заверения» в полной безопасности для Украины очередных белорусской-российских учений.

В пятницу 28 апреля Петр Порошенко заявил, что после встречи с белорусским коллегой не имеет сомнений в исключительно добрых намерениях Беларуси, даже несмотря на то, что наша страна находится в союзнических отношениях с РФ.

«И поэтому для меня было чрезвычайно важно, что я получил от главы белорусского государства твердые заверения, что запланированные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» возле украинской границы не превратятся в подготовку Российской Федерацией плацдарма для вторжения в Украину с белорусской территории», — цитирует Порошенко «Укринформ».

Напомним, что в годовщину Чернобыльской катастрофы 26 апреля состоялась встреча президентов двух стран Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Ранее также сообщалось, что в Эстонии опасаются белорусско-российских учений «Запад-2017» и того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси.

 
 
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Петр Порошенко заявил, что взял с Александра Лукашенко «твердые заверения» в полной безопасности для Украины очередных белорусской-российских учений.

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