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Лукашенко заверил Порошенко в безопасности учений «Запад-2017»
Петр Порошенко заявил, что взял с Александра Лукашенко «твердые заверения» в полной безопасности для Украины очередных белорусской-российских учений.
В пятницу 28 апреля Петр Порошенко заявил, что после встречи с белорусским коллегой не имеет сомнений в исключительно добрых намерениях Беларуси, даже несмотря на то, что наша страна находится в союзнических отношениях с РФ.
«И поэтому для меня было чрезвычайно важно, что я получил от главы белорусского государства твердые заверения, что запланированные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» возле украинской границы не превратятся в подготовку Российской Федерацией плацдарма для вторжения в Украину с белорусской территории», — цитирует Порошенко
Напомним, что в годовщину Чернобыльской катастрофы 26 апреля
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Петр Порошенко заявил, что взял с Александра Лукашенко «твердые заверения» в полной безопасности для Украины очередных белорусской-российских учений.
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