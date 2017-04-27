﻿ Домрачева и Бьорндален выступят в лыжных гонках на собачьих упряжках. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Домрачева и Бьорндален выступят в лыжных гонках на собачьих упряжках

28.04.2017 15:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Самый титулованный биатлонист в истории норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и его белорусская жена трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примут участие в лыжных гонках на собачьих упряжках, которые по традиции пройдут в Шушене в программе традиционного лыжного фестиваля Snørock, сообщает Ringsaker Blad.


Фото с сайта vg.no

Фестиваль Snørock пройдет 28−29 апреля. Участие в нем планируют принять также биатлонисты Хенрик Л’Абе Лунн и Ларс Бергер.

Напомним, что год назад Уле-Эйнар Бьорндален занял на этих соревнованиях второе место.


Фото: www.facebook.com/OleEinarBjoerndalen/

А пока Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален тренируются в норвежском Шушене.


«А вы поверите, что это конец апреля? Потрясающая погода для лыжного катания здесь», — подписала Домрачева фото из Шушена. Фото: vk.com/darya_domracheva

«Мы вместе дружно на пробежку. А как вы проводите выходные?» Фото: vk.com/darya_domracheva

Между тем спортивный директор сборной Норвегии Мортен Аа Дьюпвик сообщил в интервью NRK, что Дарья Домрачева в межсезонье проведет несколько сборов совместно с норвежскими спортсменами.


Уле-Эйнар Бьорндален, Дарья Домрачева, Йоханнес-Тиннес Бё. Фото: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

— Дарья присоединится к нам, когда на сборы прибудет Уле-Эйнар. Он является таким же членом команды, как и все остальные, но мы дали ему возможность готовиться по индивидуальной программе вместе с женой, которая, как и он, делает ставку на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, — сказал Дьюпвик.

Дарья Домрачева также намерена часть сборов провести с белорусской командой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый титулованный биатлонист в истории норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и его белорусская жена трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примут участие в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В каком составе американки дошли до финала Кубка Федерации и кого могут позвать в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика