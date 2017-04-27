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Mercedes, Scania и Volvo обогнали МАЗ по продажам в России
Минский автомобильный завод, который традиционно занимал третье место по продажам на российском рынке грузовых автомобилей, в марте опустился на шестую позицию.
По данным
При этом весь объем рынка новых грузовых автомобилей в России превысил 13,3 тыс. единиц, что на 32% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Лидером продаж оставался российский КАМАЗ. Второе место у российского же ГАЗа, а вот МАЗ с традиционного третьего места потеснили немецкий Mercedes и шведские Scania и Volvo. В итоге белорусский завод опустился на шестую строчку.
Напомним, что в феврале с прошлого месяца вырос, в денежном выражении, оборот внешней торговли товарами, но
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Минский автомобильный завод, который традиционно занимал третье место по продажам на российском рынке грузовых автомобилей, в марте опустился на шестую позицию.
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