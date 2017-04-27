﻿ Mercedes, Scania и Volvo обогнали МАЗ по продажам в России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Mercedes, Scania и Volvo обогнали МАЗ по продажам в России

28.04.2017 15:37 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Минский автомобильный завод, который традиционно занимал третье место по продажам на российском рынке грузовых автомобилей, в марте опустился на шестую позицию.

По данным российского агентства «Автостат», в первом квартале 2017 года МАЗ продал на российском рынке 798 грузовых автомобилей, что на 28,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом весь объем рынка новых грузовых автомобилей в России превысил 13,3 тыс. единиц, что на 32% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Лидером продаж оставался российский КАМАЗ. Второе место у российского же ГАЗа, а вот МАЗ с традиционного третьего места потеснили немецкий Mercedes и шведские Scania и Volvo. В итоге белорусский завод опустился на шестую строчку.

Напомним, что в феврале с прошлого месяца вырос, в денежном выражении, оборот внешней торговли товарами, но снизился оборот внешнеэкономических услуг. При этом товарное сальдо заметно улучшилось (традиционно отрицательное его значение уменьшилось). И, несмотря на то, что по услугам, наоборот, стало чуть хуже (уменьшилось неизменно положительное его значение), это вывело общее (по товарам и услугам) сальдо в феврале в «плюс», когда как в январе был «минус».

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский автомобильный завод, который традиционно занимал третье место по продажам на российском рынке грузовых автомобилей, в марте опустился на шестую позицию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
16 мест, куда в Минске всегда пускают бесплатно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика