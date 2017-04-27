Минский автомобильный завод, который традиционно занимал третье место по продажам на российском рынке грузовых автомобилей, в марте опустился на шестую позицию.

По данным российского агентства «Автостат» , в первом квартале 2017 года МАЗ продал на российском рынке 798 грузовых автомобилей, что на 28,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом весь объем рынка новых грузовых автомобилей в России превысил 13,3 тыс. единиц, что на 32% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Лидером продаж оставался российский КАМАЗ. Второе место у российского же ГАЗа, а вот МАЗ с традиционного третьего места потеснили немецкий Mercedes и шведские Scania и Volvo. В итоге белорусский завод опустился на шестую строчку.