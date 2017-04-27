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Лукашенко наградил Азаренко и Самсонова орденом Почета

28.04.2017 15:21 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко наградил Азаренко и Самсонова орденом Почета

фото: tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил сегодня белорусской теннисистке Виктории Азаренко и игроку в настольный теннис Владимиру Самсонову ордена Почета.

«Я часто говорю великим спортсменам, Вике говорил: то, что ты достигла высоты, — это хорошо. А теперь ты должна за руку привести хотя бы одного такого, как сама, воспитать и поднять его до этих вершин. Вот это подарок стране, когда ты сам совершил подвиг и еще помог совершить такой же нескольким людям», — сказал Александр Лукашенко.
Кроме того, глава государства в торжественной обстановке присвоил почетное звание «Заслуженный тренер Республики Беларусь» старшему тренеру Новополоцкой СДЮСТШ ДОСААФ Виктору Стремякову, передает корреспондент БЕЛТА.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил сегодня белорусской теннисистке Виктории Азаренко и игроку в настольный теннис Владимиру Самсонову ордена Почета.

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