Со 2 мая вступает в силу постановление Совета Министров № 57 , которое вносит изменения в порядок проведения аттестации в строительстве. Институт аттестации (упрощенный аналог лицензирования) появился в Беларуси в 2014 году. Чтобы юрлицо или ИП могли заниматься строительной деятельностью (в том числе, быть заказчиком или подрядчиком), по общему правилу, они должны иметь аттестат соответствия.

Для получения аттестата соответствия претендент должен соответствовать определенным квалификационным требованиям. Это требования к наличию опыта работы, к количеству и качеству персонала и т.д.

— Одним из ключевых изменений стало четко обозначенное обязательство обладателей аттестатов соответствовать установленным квалификационным требованиям на протяжении всего срока действия аттестата (5 лет). Законодательство предусматривает, что несоответствие обладателя аттестата соответствия квалификационным требованиям является основанием для прекращения его действия, — комментирует одну из причин принятия постановления № 57 юрист практики строительства и недвижимости юридической компании Rever a Александр Антонов.

Эксперт отмечает: не самые честные организации могут соответствовать предъявляемым требованиям только на день подачи документов (например, нанимают требуемое количество работников, а затем сразу же увольняют). А потом спокойно продолжать работать. Компетентной же организации (РУП «Белстройцентр») об этом не всегда оперативно становится известно.

Со вступлением в силу постановления № 57 государству станет проще контролировать соблюдение строительными компаниями квалификационных требований.

— Во-первых, Министерство архитектуры и строительства будет вправе в любое время затребовать от обладателя аттестата информацию для подтверждения такого соответствия, и обладатель аттестата обязан в месячный срок ее представить. Во-вторых, если в течение календарного года такой запрос не поступил, то обладатель аттестата соответствия должен будет самостоятельно ежегодно в период с 1 декабря по 31 декабря представлять в РУП «Белстройцентр» информацию на 1 декабря о подтверждении соответствия, — говорит Александр Антонов. — В случае непредставления такой информации, равно как и в случае поступления информации в министерство от контролирующих органов о нарушении обладателем аттестата требований технических актов, будет приниматься решение о проведении внеочередной аттестации. При этом внеочередная аттестация будет проводиться по месту нахождения обладателя аттестата за счет его средств, что будет фактически означать контроль не только за «документальным соответствием» предъявляемым требованиям, но и за их реальным соблюдением.

Постановлением № 57 вводится также ряд иных изменений, которые должны позитивно сказаться на деятельности добросовестных участников строительного рынка. В частности, устанавливается возможность получения аттестата соответствия на государственные объединения и холдинги, а также уточняются критерии для получения аттестата соответствия на выполнение функций генеральной подрядной организации.