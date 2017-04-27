МИНСК, 28 апр — Sputnik. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 29 апреля из-за сильных дождей, сообщили в четверг в Белгидромете.

Ожидается облачный день. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью и утром по северо-западной половине — продолжительные ливни. В отдельных районах республики прогремят грозы. Также стоит морально подготовиться к сильному ветру — при грозах возможны порывы до 14 метров в секунду.

Рабочая суббота будет дождливой, но теплой, отметили в Белгидромете. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, а днем термометр покажет от +12 до +18°С, в западных районах Брестской и Гродненской областей ожидается +7..+11°С. По востоку республики ночью будет +12..+14°С, а днем еще теплее: +19..+24°С.

Ранее начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов сообщил Sputnik, что в воскресенье погода немного улучшится.

"А 1 мая ожидается облачная с прояснениями и спокойная погода, хотя без кратковременных дождей не обойдется", — уточнил он.

По словам синоптика, после 1 мая вместе с южными ветрами в Беларусь придет и более комфортная погода.