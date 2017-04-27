"Силовой сценарий решения ситуации на Корейском полуострове станет колоссальной глобальной катастрофой во всех измерениях", — сказала официальный представитель МИД.



© REUTERS Michael Peterson / USAF США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Он добавила, что катастрофа коснется всех и "даст свои страшные результаты", после чего все будут думать, как привести ситуацию в мирное русло.

После ракетных испытаний Северной Кореи в начале апреля ударная группировка ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон" , направилась в сторону Корейского полуострова. В минувшее воскресенье американские корабли совместно с японскими начали учения.

Северокорейские СМИ назвали подход ударной группы ВМС США "неприкрытым военным шантажом", а вооруженные силы КНДР заявили о завершении дислокации средств нанесения ядерных ударов по США.