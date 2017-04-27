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Захарова о возможных последствиях силового давления США на КНДР
28.04.2017 15:58 — Разное | Sputnik Беларусь
"Силовой сценарий решения ситуации на Корейском полуострове станет колоссальной глобальной катастрофой во всех измерениях", — сказала официальный представитель МИД.
© REUTERS Michael Peterson / USAF
Он добавила, что катастрофа коснется всех и "даст свои страшные результаты", после чего все будут думать, как привести ситуацию в мирное русло.
После
Северокорейские СМИ назвали подход ударной группы ВМС США "неприкрытым военным шантажом", а вооруженные силы КНДР заявили о завершении дислокации средств нанесения ядерных ударов по США.
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Россия считает попытки давления США на КНДР силовыми методами деструктивными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Смотрите на видео...
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