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Захарова о возможных последствиях силового давления США на КНДР

28.04.2017 15:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Силовой сценарий решения ситуации на Корейском полуострове станет колоссальной глобальной катастрофой во всех измерениях", — сказала официальный представитель МИД.

Захарова о возможных последствиях силового давления США на КНДР
© REUTERS Michael Peterson / USAF
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Он добавила, что катастрофа коснется всех и "даст свои страшные результаты", после чего все будут думать, как привести ситуацию в мирное русло.

После ракетных испытаний Северной Кореи в начале апреля ударная группировка ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", направилась в сторону Корейского полуострова. В минувшее воскресенье американские корабли совместно с японскими начали учения.

Северокорейские СМИ назвали подход ударной группы ВМС США "неприкрытым военным шантажом", а вооруженные силы КНДР заявили о завершении дислокации средств нанесения ядерных ударов по США.

 
 
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