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16 мест, куда в Минске всегда пускают бесплатно

28.04.2017 15:35 — Разное | Tut.by  
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Майские выходные, каникулы и отпуска — отличное время, чтобы освоить бесплатный Минск. AFISHA.TUT.BY позаботилась о своих читателях и подготовила список мест, где можно без денег интересно провести время и занять себя чем-нибудь полезным.

Художественная галерея «Университет культуры»


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Где: пл. Октябрьская, 1.

В самом центре Минска, прямо во Дворце Республики можно найти еще одно любопытное место, в котором регулярно можно посмотреть на интересные экспозиции совершенно бесплатно. Правда, любителям громких имен здесь может показаться слишком скучно: нередко выставляются работы простых студентов наряду с проектами известных белорусских художников. Например, в апреле здесь можно было насладиться работами Белорусского союза художников, а также персональной выставкой Евгения Тихонова.

Книжный «Сон Гоголя»


Фото со страницы магазина в Facebook

Где: ул. Ленина, 15.

«Сон Гоголя» — уютный магазинчик в центре города, в котором совсем не хочется в спешном темпе выбирать книгу и бежать с ней к прилавку, а скорее — замереть у стеллажа, листая интереснейшие издания. Кстати говоря, книги у вас никто отбирать не будет, хоть это и не библиотека, против интеллигентного читателя здесь ничего не имеют. Но, конечно, все должно быть в разумных пределах.

Кроме того, «Сон Гоголя» интересен тем, что здесь регулярно проводятся мероприятия на любой (ну, почти любой) вкус: и концерты живой музыки в исполнении арфы и виолончели, и лекции от таких именитых людей, как Антон Долин, и кинопоказы, и литературные чтения. Главное, не проворонить нужное событие и приехать пораньше — желающих оказаться в гуще событий всегда немало.

«Ў» — галерея современного искусства


Где: пр-т Независимости, 37а.

Это место традиционно врывается в наш список благодаря регулярным серьезным выставкам, которые сопровождаются многочисленными лекциями, перфомансами, мастер-классами из дискуссиями. До 30 апреля, например, в галерее проходит проект под названием «Эпоха революций», в котором зарубежные и белорусские исследователи решают вопросы о том, как изменилось представление о революции за последние годы.

После лекций всегда можно задержаться в магазине, книжном или гостеприимном баре «Ў».

Галерея TUT.BY


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Где: пр-т Дзержинского, 57.

Еще одно место, которое гостеприимно встречает всех любителей интеллектуального досуга. Главное — держать себя в руках и не убежать на кухню за кофе и печеньками.

Кроме регулярных экспозиций в галерее постоянно проводятся лекции и мастер-классы, посетителям рассказывают про историю Минска или, например, образ женщины в художественных произведениях различных авторов. Спектр тем широк — здесь вас даже могут научить тому, как общаться с окружающими.

Выставочный проект «Художник и город»


Фото Евгений Ерчак, TUT.BY

Где: пл. Якуба Коласа.

Когда: до 9 мая.

Если вдруг ваши приятели из-за границ Беларуси решили воспользоваться безвизовыми днями и хотят больше узнать о национальном искусстве, ведите их на площадь Якуба Коласа, где в течение 4 месяцев будет действовать выставка «Художник и город. Золотая коллекция белорусской живописи». Среди авторов работ — Леонид Хоботов, Владимир Савич, Анатолий Барановский, Руслан Вашкевич, Зоя Литвинова и многие другие. Картины, на которые можно любоваться днями напролет, писали художники самых разных поколений и творческих подходов.

А после приема интеллектуальной пищи можно перекусить шаурмой на Комаровке.

Фестиваль ландшафтной архитектуры и дизайна 2017

Где: Верхний город.

Когда: до 10 мая.

Еще один интересный вариант скоротать время, совмещенный с прогулкой по Минску — фестиваль ландшафтной архитектуры и дизайна, который как раз на майские праздники превратит дворики и улочки Верхнего города в совсем незнакомый уголок Минска. Посмотреть будет на что: здесь и ландшафтная мебель, и различные инсталляции, и декоративные растения, и даже плавающие домики для птичек. Кроме этого, каждый желающий сможет поучаствовать в перфомансе йога-студии и послушать живых музыкантов.

Другие фестивали в Верхнем городе


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Где: Верхний город.

По традиции с потеплением Верхний город становится площадкой для всевозможных культурных проектов. Здесь проходят и «Джазовые субботы», и «Классика у Ратуши», фестиваль уличных музыкантов и национальных культур. Уже в ближайшее воскресенье у Ратуши пройдет Фестиваль белорусской культуры «Вытокi».

Национальная библиотека Беларуси


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Где: пр-т Независимости, 116.

Множество увлекательных выставок постоянно проводится в галереях Национальной библиотеки, главного украшения минского скайлайна. Четыре зала — «Атриум», «Лабиринт», «Мобильная» и «Ракурс» — совсем не требуют отсчитывать кровно заработанные ради того, чтобы посмотреть преимущественно на картины. Для того чтобы бесплатно попасть в галереи, необходимо лишь воспользоваться читательским билетом, если он есть. Если нет, необходимо обратиться в регистратуру и, предъявив паспорт, стать счастливым обладателем пропуска «Социокультурный центр».

Арт-пространство «Мастерская»


Фото со страницы во "ВКонтакте"

Где: ул. Притыцкого, 10.

В комплекса арт-пространства находится фотостудия, фотолаборатория аналоговой печати и выставочный зал. Конечно, ожидать ежедневных бесплатных мероприятий от «Мастерской» не стоит, но тем не менее сюда можно заглянуть раз-другой на мастер-класс, литературный вечер или лекцию. Из ближайших — лекция о значимости портфолио для фотографа, которая намечена на 1 мая.

Komnata 3/0/2


Фото со страницы во "ВКонтакте"

Где: ул. Ленина, 50 (3-й этаж, к. 302).

Эта платформа объединяет в себе достаточно серьезные проекты, открытые для всех инициативных людей — молодежный образовательный центр «Фиальта», центр развития студенческих инициатив и Минскую урбанистическую платформу. Каждую неделю здесь плотное расписание из мероприятий со свободным входом: от театра курсов иностранных языков до рисования и танцевальных проектов. Уютное место для интеллектуального и дешевого досуга.

Магазин комиксов Time to be a Hero


Где: ул. В. Хоружей, 5.

Первый белорусский магазин комиксов, который словно сошел с экрана «Теории большого взрыва», привлекает посетителей не только громадным бюстом Халка и полками, забитыми книгами на любой вкус. Регулярно в точке по улице Веры Хоружей, 5 проходят лекции и кинопросмотры, как правило, на темы, близкие фанатам комиксов и фантастики. Ближайшее мероприятие — празднование Дня Звездных войн 4 мая в виде просмотра классической трилогии Лукаса.

Фестиваль Ники Сандрос «Мы есть»


Фото: Виктория Герасимова, Имена

Где: Falcon Club (пр-т Победителей, 20).

Когда: до 7 мая.

Еще одна художественная выставка, которая, однако, отличается от всего, что вы видели раньше. Все дело в том, что художница Ника Сандрос собрала на самом деле нетривиальную экспозицию: 200 картин кисти самоучек, детей из Белорусского детского хосписа, а также жителей психоневрологического дома-интерната № 3. Кроме того что все посетители смогут посмотреть на по-настоящему уникальные работы, к некоторым из которых приложила руку сама Ника, их ждут мастер-классы для детей и взрослых по арт-терапии, зенарту и графике.

Музеи


Фото: Андрей Гончаров, TUT.BY

Если вы не знали, то раз в месяц минские музеи пускают в свои стены всех желающих бесплатно. И, что удобно, в основном в разные дни. Сохраняйте расписание:

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны: первый вторник месяца.

Государственный музей истории театральной и музыкальной культуры РБ: первая суббота месяца.

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта: вторая среда месяца.

Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура: третья среда месяца.

Государственный литературный музей Янки Купалы: последний понедельник месяца.

Национальный художественный музей: последняя среда месяца.

Национальный исторический музей: последняя среда месяца.

Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа: последняя суббота месяца.

 
Теги: Минск
 
 
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