На днях глобальный онлайн-сервис по заказу такси Gett приобрел проект Juno, созданный основателями Viber Тальмоном Марко и Игорем Магазинником. Сегодня стало известно, что основатели проекта планируют привезти представителей Gett в Минск. Об этом они рассказали в интервью изданию Dev.by .





— Александр Лукашенко недавно сообщил, что рассчитывает привлечь в Минск международные ИТ-компании. Не хотите привести Gett?

Игорь Магазинник: Мы действительно думаем об этом. Для начала хотим привезти представителей Gett в Беларусь и показать им здешние возможности для ИТ-компаний. У нас два основных козыря: предыдущий успешный опыт с Viber и льготный режим ПВТ. Мне кажется, это позволит заинтересовать их возможностью открыть филиал в Минске. На этой неделе я встречаюсь с директором ПВТ Всеволодом Янчевским, хочу обсудить перспективы Juno и Gett в Беларуси.

— Речь идет об офисе разработки. А что насчет Juno и Gett как сервиса? В Минске «убить Uber», возможно, не так сложно, как в международных масштабах: в последнее время у общественности довольно много претензий к этому сервису.

Тальмон Марко: Я не знаю, будут ли у нас ресурсы, чтобы запустить Juno в Минске.

— Алексей Минкевич недавно написал в своем Facebook: «На самом деле, очень хочется запуститься в Минске. Сложно работать над продуктом, не имея возможности им пользоваться. Сейчас это нельзя по закону, но проекты, которые позволят платформам брать деньги с заказчика и передавать их исполнителю, уже в работе (тихое ура). Посмотрим». Нет ли здесь намёка на то, что были бы нужные законы, а ресурсы найдутся?

Тальмон Марко: Пока можно сказать только одно: действительно тяжело разрабатывать продукт, который не можешь протестить как обычный пользователь.

Игорь Магазинник: Дэйв Вайсер (генеральный директор Gett. — Прим. TUT.BY) был поражен, что мы делаем продукт, которым не можем пользоваться (не считая сотрудников в Нью-Йорке). Провел параллель с Бетховеном, который писал музыку будучи глухим. Это действительно сопряжено с многочисленными трудностями. Да, мы могли бы запустить пилотный проект Juno в Минске, но это потребовало бы серьезных ресурсов.

Эксклюзивное интервью с основателем Juno Игорем Магазинником и директором Juno Lab Алексеем Минкевичем читайте на 42.TUT.BY в ближайшее время.