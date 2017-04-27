﻿ Игорь Магазинник о сделке Juno и Gett: "Планирую обсудить с Янчевским приход Gett в Беларусь". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Магазинник о сделке Juno и Gett: "Планирую обсудить с Янчевским приход Gett в Беларусь"

28.04.2017 15:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На днях глобальный онлайн-сервис по заказу такси Gett приобрел проект Juno, созданный основателями Viber Тальмоном Марко и Игорем Магазинником. Сегодня стало известно, что основатели проекта планируют привезти представителей Gett в Минск. Об этом они рассказали в интервью изданию Dev.by.


— Александр Лукашенко недавно сообщил, что рассчитывает привлечь в Минск международные ИТ-компании. Не хотите привести Gett?

Игорь Магазинник: Мы действительно думаем об этом. Для начала хотим привезти представителей Gett в Беларусь и показать им здешние возможности для ИТ-компаний. У нас два основных козыря: предыдущий успешный опыт с Viber и льготный режим ПВТ. Мне кажется, это позволит заинтересовать их возможностью открыть филиал в Минске. На этой неделе я встречаюсь с директором ПВТ Всеволодом Янчевским, хочу обсудить перспективы Juno и Gett в Беларуси.

— Речь идет об офисе разработки. А что насчет Juno и Gett как сервиса? В Минске «убить Uber», возможно, не так сложно, как в международных масштабах: в последнее время у общественности довольно много претензий к этому сервису.

Тальмон Марко: Я не знаю, будут ли у нас ресурсы, чтобы запустить Juno в Минске.

— Алексей Минкевич недавно написал в своем Facebook: «На самом деле, очень хочется запуститься в Минске. Сложно работать над продуктом, не имея возможности им пользоваться. Сейчас это нельзя по закону, но проекты, которые позволят платформам брать деньги с заказчика и передавать их исполнителю, уже в работе (тихое ура). Посмотрим». Нет ли здесь намёка на то, что были бы нужные законы, а ресурсы найдутся?

Тальмон Марко: Пока можно сказать только одно: действительно тяжело разрабатывать продукт, который не можешь протестить как обычный пользователь.

Игорь Магазинник: Дэйв Вайсер (генеральный директор Gett. — Прим. TUT.BY) был поражен, что мы делаем продукт, которым не можем пользоваться (не считая сотрудников в Нью-Йорке). Провел параллель с Бетховеном, который писал музыку будучи глухим. Это действительно сопряжено с многочисленными трудностями. Да, мы могли бы запустить пилотный проект Juno в Минске, но это потребовало бы серьезных ресурсов.

Эксклюзивное интервью с основателем Juno Игорем Магазинником и директором Juno Lab Алексеем Минкевичем читайте на 42.TUT.BY в ближайшее время.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатели проекта планируют привезти представителей Gett в Минск.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Адвокат Януковича опроверг конфискацию его личных средств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика