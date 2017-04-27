"Туристический поток из Беларуси снизился. Понимаем, что привычный маршрут на машинах —сегодня это по определенным причинам очень сложно. Мы делаем все, чтобы контакты с белорусскими коллегами крепли", — заверил в ходе видеомоста министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

Как отметил министр, уже прорабатывается вопрос организации перелетов между Беларусью и Крымом.



© Sputnik/ Анна Нефедова Минск Авиасообщение - Симферополь может появиться в ближайшее время

"Крымчане тоже хотели бы посещать Беларусь", — заверил Стрельбицкий.

Как отметил на площадке Sputnik руководитель Республиканского союза туристических организаций Беларуси Валентин Цехмейстер, отдых в Крыму для белорусских граждан всегда относился к бюджетному сегменту и был востребован.

"Конечно, поток в Крым снизился из-за логистики. На На сегодня благодаря активной позиции бюджетный отдых перехватила Одесса. Там сейчас белорусов становится все больше. В Болгарию и Турцию традиционно ездят", — добавил Цехмейстер.

Председатель Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый добавил, что Крым всегда был популярен среди белорусов. "Этот целевой рынок никогда не уйдет. Белорусы там еще однозначно будут, при более благоприятных обстоятельствах", — заверил Гулый.

Уже в 2019 году в Крыму собираются запустить железнодорожное сообщение — не только белорусом будет проще попасть на отдых в республику, но и крымчане более активно поедут в белорусские санатории, которые крайне востребованы у них.

Смотрите полную версию общения о туристическом сезоне для белорусов и крымчан на Sputnik.