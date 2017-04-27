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Беларусь в 2017 году планирует произвести 7,6 млн тонн молока, уровень его товарности довести до 90%.

Об этом сообщила заместитель начальника главного управления продовольствия министерства сельского хозяйства и продовольствия Мария Климова на форуме "Беларусь молочная", пишет Интерфакс-Запад .

"В 2017 году мы должны произвести 7,6 млн тонн молока, в 2018 году - 8,17 млн тонн, в 2019 году - 8,7 млн тонн", - сказала Климова. Она напомнила, что в 2016 году показатель составил 7,1 млн тонн. При этом доля молока сорта "экстра" выросла до 44,8%.

"В 2020 году мы ожидаем объем производства молока 9,2 млн тонн", - добавила представитель Минсельхозпрода.

Мария Климова также сообщила, что в 2020 году стоит задача экспортировать 5,8 млн тонн молочных продуктов в пересчете на молоко, что в 1,4 раза больше уровня 2016 года.

Как отметила специалист, товарность молока в республике уже приближена к уровню высокоразвитых стран (составил 89,7% по итогам 2016 года). "Решением коллегии министерства стоит задача довести этот показатель в текущем году до 90%", - сказала Мария Климова.