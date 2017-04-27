﻿ Беларусь планирует в 2017 году увеличить производство молока. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь планирует в 2017 году увеличить производство молока

28.04.2017 16:07 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь планирует в 2017 году увеличить производство молока

фото: news.ykt.ru

Беларусь в 2017 году планирует произвести 7,6 млн тонн молока, уровень его товарности довести до 90%.

Об этом сообщила заместитель начальника главного управления продовольствия министерства сельского хозяйства и продовольствия Мария Климова на форуме "Беларусь молочная", пишет Интерфакс-Запад.

"В 2017 году мы должны произвести 7,6 млн тонн молока, в 2018 году - 8,17 млн тонн, в 2019 году - 8,7 млн тонн", - сказала Климова. Она напомнила, что в 2016 году показатель составил 7,1 млн тонн. При этом доля молока сорта "экстра" выросла до 44,8%.

"В 2020 году мы ожидаем объем производства молока 9,2 млн тонн", - добавила представитель Минсельхозпрода.
Мария Климова также сообщила, что в 2020 году стоит задача экспортировать 5,8 млн тонн молочных продуктов в пересчете на молоко, что в 1,4 раза больше уровня 2016 года.

Как отметила специалист, товарность молока в республике уже приближена к уровню высокоразвитых стран (составил 89,7% по итогам 2016 года). "Решением коллегии министерства стоит задача довести этот показатель в текущем году до 90%", - сказала Мария Климова.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь в 2017 году планирует произвести 7,6 млн тонн молока, уровень его товарности довести до 90%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дождь и ветер: оранжевый уровень опасности объявлен на 29 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика