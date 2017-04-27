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На 29 апреля объявлен оранжевый уровень опасности

28.04.2017 16:53 — Разное | Ежедневник  
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На 29 апреля объявлен оранжевый уровень опасности

фото: belta.by

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 апреля из-за сильных дождей, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью и утром по северо-западной части Беларуси ожидаются продолжительные сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы, передает БЕЛТА.

Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля. Днем – 12-18 градусов тепла, в западных районах Брестской и Гродненской областей – плюс 7-11. По востоку страны ночью будет 12-14 градусов выше нуля, днем – 19-24 тепла.
 

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 апреля из-за сильных дождей, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...

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