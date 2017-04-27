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Трамп: Я думал, что быть президентом легче

28.04.2017 16:40 — Разное | Ежедневник  
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Трамп: Я думал, что быть президентом легче

фото: inosmi.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что работа президента оказалась сложнее, чем он предполагал. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

"Я любил мою предшествующую [президентству] жизнь. Столько всего происходило. Здесь же больше работы, чем тогда. Я думал, что будет легче", – признался президент.

По его словам, под постоянной охраной и наблюдением он чувствует себя в коконе. Также Трамп добавил, что скучает по самостоятельному вождению.

"Мне нравится водить. Но я больше не могу водить сам", – отметил глава государства.

Ранее Белый дом подвел итоги первых 100 дней президентства Трампа. В них, в частности, указывается "дальнейшая изоляция России в ООН", пишет rambler.ru

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил, что работа президента оказалась сложнее, чем он предполагал. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

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