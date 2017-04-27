|
Трамп: Я думал, что быть президентом легче
28.04.2017 16:40 — Разное | Ежедневник
фото: inosmi.ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что работа президента оказалась сложнее, чем он предполагал. Об этом он рассказал в интервью Reuters.
"Я любил мою предшествующую [президентству] жизнь. Столько всего происходило. Здесь же больше работы, чем тогда. Я думал, что будет легче", – признался президент.
По его словам, под постоянной охраной и наблюдением он чувствует себя в коконе. Также Трамп добавил, что скучает по самостоятельному вождению.
"Мне нравится водить. Но я больше не могу водить сам", – отметил глава государства.
Ранее Белый дом подвел итоги первых 100 дней президентства Трампа. В них, в частности, указывается "дальнейшая изоляция России в ООН", пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп заявил, что работа президента оказалась сложнее, чем он предполагал. Об этом он рассказал в интервью Reuters.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии