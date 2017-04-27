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Официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров прокомментировал информацию о том, что Россия может воспользоваться учениями «Запад-2017» для того, чтобы оставить военный контингент в Беларуси на постоянной основе.

«Домыслами» в комментарии для Радио «Свабода» назвал официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров прокомментировал информацию о том, что Россия может воспользоваться учениями «Запад-2017» для того, чтобы оставить военный контингент в Беларуси на постоянной основе.

Такую возможность в интервью агентству Reuters накануне озвучил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна. Он уточнил, что страны NATO располагают разведданными, подтверждающими развитие событий именно по такому сценарию.

«Разного рода домыслы военное ведомство не комментирует», — был лаконичным полковник Макаров.