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Минобороны Беларуси назвал «домыслами» предположения о том, что войска России могут остаться

28.04.2017 17:13 — Разное | Ежедневник  
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Минобороны Беларуси назвал «домыслами» предположения о том, что войска России могут остаться

фото: svaboda.org

Официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров прокомментировал информацию о том, что Россия может воспользоваться учениями «Запад-2017» для того, чтобы оставить военный контингент в Беларуси на постоянной основе.

«Домыслами» в комментарии для Радио «Свабода» назвал официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров прокомментировал информацию о том, что Россия может воспользоваться учениями «Запад-2017» для того, чтобы оставить военный контингент в Беларуси на постоянной основе.

Такую возможность в интервью агентству Reuters накануне озвучил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна. Он уточнил, что страны NATO располагают разведданными, подтверждающими развитие событий именно по такому сценарию.

«Разного рода домыслы военное ведомство не комментирует», — был лаконичным полковник Макаров.

 
 
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