Основные события недели в студии радио Sputnik Беларусь ведущие Вячеслав Шарапов и Александр Кривошеев обсудили с корреспондентом информационного агентства Sputnik Беларусь Евгением Казарцевым.

Основной темой недели стала встреча Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Чернобыле и дальнейшие переговоры лидеров двух государств на территории Беларуси. Встреча была приурочена к 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, президенты почтили память ликвидаторов и ознакомились с тем, как сейчас над аварийным реактором возводится новый саркофаг.



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"Далее переговоры глав государств проходили в Лясковичах на белорусской территории. В течение всего дня общение было очень плотным. Главы государств обсудили все, начиная от демаркации границы, темы белорусско-российских учений "Запад 2017", торгово-экономических вопросов и безопасности", — отметил Казарцев.

Далее собеседники в студии обратились к теме президентской кампании во Франции и обсудили итоги голосования в первом туре, по результатам которого борьбу за президентское кресло впервые в истории страны будут вести кандидаты, не являющиеся представителями двух основных политических партий.

"Рядовые жители Франции тоже предсказывали поражение и социалистов, и республиканцев, потому что и политика предыдущего президента Саркози разочаровала французов, и также политика Олланда стала разочарованием. И с этим нужно было что-то делать. Аналогичную ситуацию можно было ранее наблюдать в США, когда в результате всеобщего разочарования действиями политиков появился Дональд Трамп", — сказал Казарцев.



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Ведущие радио Sputnik напомнили о том, что второй тур выборов президентских выборов во Франции состоится 7 мая. Многие европейские аналитики уже высказали убеждение, что экс-министр экономики Эмманюэль Макрон победит на выборах с большим перевесом голосов.

Среди заметных событий собеседники в студии отметили также очередную резонансную историю с задержанием высокопоставленного сотрудника милиции, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии. Задержанным оказался начальник РОВД Столинского района подполковник милиции Вячеслав Филипчик .

Как сообщили в МВД Беларуси, к Филипчику будет применено "самое строгое наказание", предусмотренное КОаП за подобные деяния, кроме этого, он будет уволен из органов внутренних дел. Также в ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению правонарушителей среди сотрудников милиции проводится постоянно и находится на личном контроле у министра Игоря Шуневича.

Полную версию беседы об основных событиях недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.