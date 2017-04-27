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В Бресте такси сбило на пешеходном переходе мужчину
ДТП произошло 28 апреля, около 15.50. Об этом сообщили в ГАИ региона.
30-летний житель Бреста на Toyota Prius ехал в крайней правой полосе по улице Гоголя в направлении Советской. На перекрестке с Карла Маркса водитель сбил 32-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.
Пострадавшего медики увезли в больницу.
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Пострадавшего медики увезли в больницу.
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