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ЕС принял вдвое больше беженцев в прошлом году, чем в 2015

28.04.2017 17:45 — Разное | Ежедневник  
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ЕС принял вдвое больше беженцев в прошлом году, чем в 2015

фото: baltnews.lt

В 2016 году страны Европейского Союза предоставили убежище для 710 400 лиц, что вдвое больше, чем в 2015 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Eurostat.

Больше всего беженцев приютила Германия — 445 000 человек (66%). На втором месте — Швеция (69 350). За ней следуют Италия (35 450), Франция (35 170), Австрия (31 750) и Нидерланды (21 825).

Согласно статистике, более половины мигрантов, получивших убежище в ЕС, приехали из Сирии (405 620). Каждый десятый — беглец из Ирака и Афганистана.
Сирийцам также легче получить убежище — в 98% случаях на свою просьбу об убежище они получают согласие.

Чаще всего в приюте отказывают мигрантам из балканских стран и Южной Азии.

 
 
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В 2016 году страны Европейского Союза предоставили убежище для 710 400 лиц, что вдвое больше, чем в 2015 году.

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