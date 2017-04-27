Более 140 км местных автомобильных дорог планируется отремонтировать в текущем году в Брестской области. Об этом сообщил председатель облисполкома Анатолий Лис на встрече со студентами Полесского государственного университета, пишет БЕЛТА .

На содержание и ремонт этих дорог из областного бюджета выделено Br20,8 млн. Кроме того, из республиканского дорожного фонда в консолидированный бюджет Брестской области в текущем году передаются субвенции на сумму 20,7 миллиона рублей, половина из которых также будет направлена на капитальный и текущий ремонт местных дорог. В частности, специалисты КУП «Брестоблдорстрой» планируют в нынешнем году завершить ремонт дорог от агрогородков до райцентров, не имеющих асфальтобетонного покрытия. Оставшуюся половину выделенных из дорожного фонда средств направят на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт улиц, являющихся продолжением республиканских и местных дорог. Например, на реконструкцию ул. Первомайская в Пинске будет выделено 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, Брестским облисполкомом подготовлен и направлен в Министерство транспорта и коммуникаций перечень местных автодорог, которые предлагается финансировать в рамках их приведения в нормативное состояние с предполагаемыми объемами и видами работ. В перечень включены местные дороги, требующие ремонта с высокой интенсивностью движения, дороги, связывающие районные центры между собой, подъезды от райцентров к агрогородкам, а от них — к сельским населенным пунктам. Всего до 2020 года в области планируется отремонтировать около 1210 км местных дорог с ориентировочной стоимостью работ Br202,9 млн.

«У нас хорошо развита сеть международных и республиканских дорог. При этом есть проблемы с дорогами местного значения и улицами населенных пунктов. Потому и глава государства обратил на это внимание органов исполнительной власти. В области практически завершена работа по дорогам между областным и районными центрами. Следующий этап — дороги от районных центров к агрогородкам. Они неплохие, но есть вопросы. А вот от агрогородков и бывших центральных усадеб к деревням много грунтовых дорог в плохом состоянии. Больше всего мы будем уделять внимание им», — отметил губернатор.

Встреча в университете длилась около двух часов. В ней приняли участие более 500 человек. Председатель облисполкома рассказал аудитории об основных аспектах социально-экономического развития региона и ответил на полтора десятка вопросов. Также Анатолий Лис посетил выставку научных и технических разработок вуза, где высоко оценил творческий потенциал студентов и преподавателей университета.