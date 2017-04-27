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Мальчик выпрыгнул из окна горящей квартиры в Томске
28.04.2017 18:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в одном из жилых домов на Иркутском тракте в Томске. Девятилетний мальчик оказался один в горящей квартире. Прохожие заметили ребенка, стоявшего на балконе, из окна которого выходил густой дым. Виднелось пламя.
Очевидцы в соцсетях рассказали, что прохожие растянули рекламный баннер, чтобы "поймать" мальчика — он собирался прыгать. Еще один парень успел принести плед. Все эти действия неравнодушных жителей Томска помогли смягчить падение ребенка из окна седьмого этажа, а также сохранить ему жизнь.
Мальчик 2008 года рождения получил травмы средней степени тяжести. Он был доставлен в больницу. Причины возгорания уточняются.
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Очевидцы пожара в томской многоэтажке растянули рекламный баннер и спасли ребенка, который выпрыгнул из окна. Смотрите на видео, как прохожие помогали мальчику...
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