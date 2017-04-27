Инцидент произошел в одном из жилых домов на Иркутском тракте в Томске. Девятилетний мальчик оказался один в горящей квартире. Прохожие заметили ребенка, стоявшего на балконе, из окна которого выходил густой дым. Виднелось пламя.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что прохожие растянули рекламный баннер, чтобы "поймать" мальчика — он собирался прыгать. Еще один парень успел принести плед. Все эти действия неравнодушных жителей Томска помогли смягчить падение ребенка из окна седьмого этажа, а также сохранить ему жизнь.

Мальчик 2008 года рождения получил травмы средней степени тяжести. Он был доставлен в больницу. Причины возгорания уточняются.