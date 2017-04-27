Столичные магазины и торговые центры продолжат в мае устраивать скидочные дни на непродовольственные товары. На некоторые позиции ценник упадет до 50%, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
К примеру, в торговом доме «На Немиге» и в «Кирмаш» в мае устроят по 9 скидочных дней. Максимальные скидки будут предлагать магазины в ТЦ «Столица» — до 50%.
Где в мае искать скидки
где
когда
размер скидки
ЦУМ
6,18 мая
18%
универмаг «Беларусь»
2, 16, 23, 30 мая
20%
ГУМ
4, 18, 25 мая
20% на непродовольственные, 5% на продовольственные
ТД «На Немиге»
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 мая
20% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
«Кирмаш»
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 мая
17%
«Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
по средам — 3, 10, 17, 24, 31 мая,
по субботам — 6, 13, 20, 27 мая
по средам — 15%,
по субботам — 17% на отдельные группы товаров
«Северянка» (ул. Ангарская, 38):
4, 11, 18, 22, 25 мая
10−15% на отдельные группы товаров
«Для дома» (ул. Ландера, 4)
4, 11, 18, 25 мая
15%
«Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
3, 10, 17, 24, 31 мая
15% на отдельные группы товаров.
«Сандрик» (просп. Газеты «Правда», 40)
2 9, 16, 23, 30 мая
15% на отдельные группы товаров
«Детский мир» (Логойский тракт, 25/1)
6, 11, 25 мая
10%
«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
4, 11, 18, 25 мая
15%
«Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
19, 20, 27, 28 мая
15%
«Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1)
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