Столичные магазины и торговые центры продолжат в мае устраивать скидочные дни на непродовольственные товары. На некоторые позиции ценник упадет до 50%, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

К примеру, в торговом доме «На Немиге» и в «Кирмаш» в мае устроят по 9 скидочных дней. Максимальные скидки будут предлагать магазины в ТЦ «Столица» — до 50%.

Где в мае искать скидки где когда размер скидки ЦУМ 6,18 мая 18% универмаг «Беларусь» 2, 16, 23, 30 мая 20% ГУМ 4, 18, 25 мая 20% на непродовольственные, 5% на продовольственные ТД «На Немиге» 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 мая 20% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары «Кирмаш» 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 мая 17% «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) по средам — 3, 10, 17, 24, 31 мая,

по субботам — 6, 13, 20, 27 мая по средам — 15%, по субботам — 17% на отдельные группы товаров «Северянка» (ул. Ангарская, 38): 4, 11, 18, 22, 25 мая 10−15% на отдельные группы товаров «Для дома» (ул. Ландера, 4) 4, 11, 18, 25 мая 15% «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) 3, 10, 17, 24, 31 мая 15% на отдельные группы товаров. «Сандрик» (просп. Газеты «Правда», 40) 2 9, 16, 23, 30 мая 15% на отдельные группы товаров «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) 6, 11, 25 мая 10% «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) 4, 11, 18, 25 мая 15% «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) 19, 20, 27, 28 мая 15% «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1) 10, 17, 24, 31 мая 20% «Торгодежда», магазин «Вопратка"(ул. Платонова 36) весь май до 17% «Кристалл» (просп. Независимости, 39) распродажа со 2 по 15 мая 25% ТЦ «Столица» 8, 9, 20, 27 мая от 5 до 50%