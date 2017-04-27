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До минус 50%. В каких магазинах и торговых центрах в мае искать товары со скидкой

28.04.2017 18:50 — Разное | Tut.by  
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Столичные магазины и торговые центры продолжат в мае устраивать скидочные дни на непродовольственные товары. На некоторые позиции ценник упадет до 50%, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

К примеру, в торговом доме «На Немиге» и в «Кирмаш» в мае устроят по 9 скидочных дней. Максимальные скидки будут предлагать магазины в ТЦ «Столица» — до 50%.

Где в мае искать скидки
где когда размер скидки
ЦУМ 6,18 мая 18%
универмаг «Беларусь» 2, 16, 23, 30 мая 20%
ГУМ 4, 18, 25 мая 20% на непродовольственные, 5% на продовольственные
ТД «На Немиге» 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 мая 20% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
«Кирмаш» 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 мая 17%
«Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) по средам — 3, 10, 17, 24, 31 мая,
по субботам — 6, 13, 20, 27 мая

по средам — 15%,

по субботам — 17% на отдельные группы товаров
«Северянка» (ул. Ангарская, 38): 4, 11, 18, 22, 25 мая 10−15% на отдельные группы товаров
«Для дома» (ул. Ландера, 4) 4, 11, 18, 25 мая 15%
«Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) 3, 10, 17, 24, 31 мая 15% на отдельные группы товаров.
«Сандрик» (просп. Газеты «Правда», 40) 2 9, 16, 23, 30 мая 15% на отдельные группы товаров
«Детский мир» (Логойский тракт, 25/1)

6, 11, 25 мая

 

 10%
«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) 4, 11, 18, 25 мая 15%
«Вероника» (ул. Притыцкого, 38) 19, 20, 27, 28 мая 15%
«Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1) 10, 17, 24, 31 мая 20%
«Торгодежда», магазин «Вопратка"(ул. Платонова 36) весь май до 17%
«Кристалл» (просп. Независимости, 39) распродажа со 2 по 15 мая 25%
ТЦ «Столица» 8, 9, 20, 27 мая от 5 до 50%
 
 
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Столичные магазины и торговые центры продолжат в мае устраивать скидочные дни на непродовольственные товары. На некоторые позиции ценник упадет до 50%.

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