



Церемония вручения премии «Банк года - 2016» и награждение лучших представителей банковской сферы Беларуси состоялись вчера, 27 апреля, в Минске. Приорбанк занял первое место и признан лучшим банком Беларуси в одной из трех главных номинаций.

Кроме того, Приорбанк назван самым успешным иностранным банком, а также награжден дипломом 2-ей степени как лучший региональный банк за широкую филиальную сеть.

Учредителем премии выступает крупнейший финансовый интернет-портал Беларуси Myfin.by. Критерий выбора победителей основан на методиках, применяемых авторитетными международными изданиями в числе которых Euromoney и Global Finance. Победители конкурса определялись при помощи анализа количественных и качественных показателей, а также оценки экспертов. В состав жюри вошли 11 экспертов, представителей Европейского банка реконструкции и развития, Белорусской научно-промышленной ассоциации, Клуба финансовых директоров, инвестиционных и консалтинговых компаний.