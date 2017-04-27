﻿ Юмор, открытие сезона фонтанов и сырный фестиваль. Куда сходить в Могилеве в выходные. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юмор, открытие сезона фонтанов и сырный фестиваль. Куда сходить в Могилеве в выходные

28.04.2017 19:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Впереди — очередные нестандартные выходные со странной погодой. Но ведь это не повод проводить их на диване! В традиционной подборке — главные события ближайшего уикенда.

28 апреля


Фото с сайта vilingstore.net

Выбирайте, что будете смотреть на «Ночи кино» в тайм-кафе «Небо» — открыто голосование. Пока лидируют «500 дне лета», «Шпион» и «Виноваты звезды». Начало — в 23.00. Окончание — 29 апреля в 7.00.

Стоимость входного билета — 8 рублей. В нее входит один приветственный напиток на выбор — чай или кофе. С собой можно приносить легкий перекус. Забронировать место можно по телефону +375−44−461−56−67 или написав администратору.

29 апреля


Фото: vk.com/kvnmg

Четвертьфинал Межгалактической лиги КВН — и по совместительству первая в этом сезоне игра — соберет во Дворце культуры области 13 команд. Каждая представит 5-минутную визитку и будет смешно — или не очень — отвечать на каверзные вопросы жюри во время «разминки».

Начало в 18.00. Стоимость билета — 6 рублей. Все вопросы по телефонам: +375−25−945−48−25, +375−33−627−28−84, +375−29−631−33−42.

30 апреля


Фото: vk.com/savepechersk

Экскурсию по вековым деревьям Печерского лесопарка проведут активисты группы «Сохраним Печерский лесопарк». Сбор в 11.00 на лодочной станции. Желательны удобная обувь и одежда. С собой можно брать бутерброды и горячие напитки в термосе.

Фото: afisha.tut.by

«Приключенческий квест с Гарри Поттером» проведет ТРЦ «Е-сити». Участвовать в нем сможет вся семья. Участники квеста будут собирать подсказки, развивать свои умственные способности и умение концентрироваться в любой ситуации, а также проявлять умение взаимодействия внутри команды. Также в программе — анимационная развлекательная программа, выступление арт-коллективов, творческие мастер-классы, аквагрим, игры, конкурсы, дискотека.

Начало — в 14.00.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Те же, кому надоело торчать в городе, могут отправиться в Славгород на сырный фестиваль. Там гурманов ждут более 50 видов натуральных сыров на любой вкус: твердые и мягкие, плавленые и творожные, сулугуни и брынза, сырница и сырные лепешки, сладкие и соленые, с различными приправами и наполнителями. Их можно попробовать, приготовить и, конечно, купить. В программе — ярмарка, танцы, квест для детей и многое другое.

1 мая


Фото: Галина Гаврилович, ИА «Могилевские ведомости»

Торжественное открытие сезона фонтанов традиционно пройдет в сквере 40-летия Победы и на открытой площадке у ресторана «Габрово». С 16.00 до 18.00 тут пройдут концертные программы с участием лучших творческих коллективов и исполнителей города. Кроме того, в сквере 40-летия Победы в 18.00 откроется сезон вечеров отдыха под духовой оркестр «В городском саду играет».

Чтобы не потеряться в гуще событий, качай AFISHA.TUT.BY. Все события театральной жизни, выставки, вечеринки и детские праздники — всё тут.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В традиционной подборке - главные события ближайших выходных.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
До минус 50%. В каких магазинах и торговых центрах в мае искать товары со скидкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика