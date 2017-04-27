Впереди — очередные нестандартные выходные со странной погодой. Но ведь это не повод проводить их на диване! В традиционной подборке — главные события ближайшего уикенда.

28 апреля



Фото с сайта vilingstore.net

Выбирайте, что будете смотреть на «Ночи кино» в тайм-кафе «Небо» — открыто голосование . Пока лидируют «500 дне лета», «Шпион» и «Виноваты звезды». Начало — в 23.00. Окончание — 29 апреля в 7.00.

Стоимость входного билета — 8 рублей. В нее входит один приветственный напиток на выбор — чай или кофе. С собой можно приносить легкий перекус. Забронировать место можно по телефону +375−44−461−56−67 или написав администратору .

29 апреля



Фото: vk.com/kvnmg

Четвертьфинал Межгалактической лиги КВН — и по совместительству первая в этом сезоне игра — соберет во Дворце культуры области 13 команд. Каждая представит 5-минутную визитку и будет смешно — или не очень — отвечать на каверзные вопросы жюри во время «разминки».

Начало в 18.00. Стоимость билета — 6 рублей. Все вопросы по телефонам: +375−25−945−48−25, +375−33−627−28−84, +375−29−631−33−42.

30 апреля



Фото: vk.com/savepechersk

Экскурсию по вековым деревьям Печерского лесопарка проведут активисты группы «Сохраним Печерский лесопарк». Сбор в 11.00 на лодочной станции. Желательны удобная обувь и одежда. С собой можно брать бутерброды и горячие напитки в термосе.

Фото: afisha.tut.by

« Приключенческий квест с Гарри Поттером » проведет ТРЦ «Е-сити». Участвовать в нем сможет вся семья. Участники квеста будут собирать подсказки, развивать свои умственные способности и умение концентрироваться в любой ситуации, а также проявлять умение взаимодействия внутри команды. Также в программе — анимационная развлекательная программа, выступление арт-коллективов, творческие мастер-классы, аквагрим, игры, конкурсы, дискотека.

Начало — в 14.00.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Те же, кому надоело торчать в городе, могут отправиться в Славгород на сырный фестиваль . Там гурманов ждут более 50 видов натуральных сыров на любой вкус: твердые и мягкие, плавленые и творожные, сулугуни и брынза, сырница и сырные лепешки, сладкие и соленые, с различными приправами и наполнителями. Их можно попробовать, приготовить и, конечно, купить. В программе — ярмарка, танцы, квест для детей и многое другое .

1 мая



Фото: Галина Гаврилович, ИА «Могилевские ведомости»

Торжественное открытие сезона фонтанов традиционно пройдет в сквере 40-летия Победы и на открытой площадке у ресторана «Габрово». С 16.00 до 18.00 тут пройдут концертные программы с участием лучших творческих коллективов и исполнителей города. Кроме того, в сквере 40-летия Победы в 18.00 откроется сезон вечеров отдыха под духовой оркестр «В городском саду играет».

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