В эту субботу «Крумкачы» в Новополоцке играют в «Нафтаном». Матч состоится 29 апреля на стадионе «Атлант» и начнется в 16.00.



Фото: Юлия Рипинская

Сто матчей

Игра против «Нафтана» станет сотым официальным матчем «Крумкачоў» в истории. Пока что в 99 матчах у «воронов» 49 побед. Перфекционисты рыдают горючими слезами: нужно сделать красивое число, нужна ещё одна победа.

По такому поводу «Крумкачы» готовы порадовать своих болельщиков, которые приедут в Новополоцк: в кафе DoEAT, что находится неподалеку от стадиона «Атлант», можно покушать вкусно и со скидкой. Достаточно назвать пароль «крумкачы» .

DoEAT — эдакие «Крумкачы», только в мире общепита: кафе, созданное по принципу краудфандинга. Тем приятнее дружба с этими ребятами.





Кроме того, «Крумкачы» организуют бесплатный автобус для своих болельщиков. Записаться в список еще не поздно .

История противостояния

В своей истории «Крумкачы» и «Нафтан» играли дважды. Вообще, для этого противостояния характерно использование цифр от 0 до 2. В первом матче «Крумкачы» дома победили 2:0, сделав это довольно уверенно. В ответной игре «вороны» в Новополоцке давили практически весь матч, но в итоге пропустили в концовке и проиграли 0:1.

С «Нафтаном» в Новополоцке не бывает легко никому. Тот, кто говорит обратное, либо лукавит, либо не разбирается в футболе. В прошлом году в матчах с первой тройкой чемпионата «Нафтан» не проиграл ни разу, а чемпиона даже победил.

Чем славятся матчи «Нафтана»? Во-первых, неуступчивостью со стороны хозяев. Но это и без того очевидно из статистики домашних матчей. Во-вторых, непередаваемой атмосферой на своих играх. Атмосферой тишины.

К сожалению, с каждым годом посещаемость «Атланта» падает: в прошлом году на матче с «Крумкачамi» корреспондент Tribuna.com Александр Ивулин лично пересчитал каждого зрителя — их оказалось 175.

Что ждать от этой игры?

Много фолов, много выносов, много борьбы и, по традиции, два похожих комплекта формы. Жаль только, что посмотреть этот матч смогут далеко не все: лишь те, кто приедет в Новополоцк. Как говорится, элитное зрелище — для избранных.

Может быть, игра не будет обоюдоострой и увлекательной как недавнее Эль Класико, но вот что матч будет держать зрителя в напряжении — о, да!

«Нафтан» в предыдущих 4 турах набрал всего 1 очко. Всё бы ничего, но стартовали новополочане с -5 очков, так что «Нафтан» пока ещё даже не вышел в ноль. Стоит ли уточнять, как мотивирована команда набирать очки и, особенно, делать это дома, где чудесным образом помогают стены.

«Крумкачы» за 4 тура набрали 4 очка: победа, ничья и два поражения. Особо обидным поражением стала последняя игра против БАТЭ (2:3): «вороны» дважды вели в счёте, БАТЭ дважды отыгрывался, а решающий гол был забит на 87-й минуте.

Двухминутка статистики

«Крумкачы» забивают первыми в 4 матчах подряд.





Вячеслав Глеб отдал 3 голевых паса — это лучший результат в чемпионате Беларуси.

Александр Батищев с 2 голами — лучший бомбардир «Крумкачоў» в сезоне.

Александр Батищев забивает 2 матча подряд.

Александр Батищев забивал уже «Нафтану».