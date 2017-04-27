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В ожидании "Твин Пикса": в Минске покажут ретроспективу фильмов Дэвида Линча

28.04.2017 19:57 — Разное | Tut.by  
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В канун выхода нового сезона культового сериала «Твин Пикс» проект «Лістапад. Коллекция» подготовил для кинолюбителей ретроспективу Дэвида Линча. Классика сюрреализма «Голова-Ластик», приквел одного из лучших сериалов всех времен «Твин-Пикс: Сквозь огонь» и загадочное «Шоссе в никуда» будут впервые показаны на большом экране в Минске. Эксклюзивные показы пройдут в кинотеатрах «Москва» и Falcon Club Бутик Кино с 18 по 20 мая.


Кадр из фильма «Шоссе в никуда»

Фигура Дэвида Линча — режиссера, сценариста, фотографа, музыканта, художника — стала знаковой для американского независимого кинематографа. Его фильмы — это не только уникальные авторские высказывания, но и мистические истории, наполненные метафорами и символами, споры о смысле которых не утихают до сих пор. Многие фильмы Линча приобрели культовый статус, а сам режиссер трижды номинировался на «Оскар», дважды становился лауреатом Каннского кинофестиваля, получил «Золотого льва за вклад в мировой кинематограф» в Венеции, а его «Малхолланд Драйв» был признан лучшим фильмом XXI века по результатам опроса более 100 критиков.

В рамках ретроспективы запланированы показы трех фильмов Дэвида Линча: «Голова-ластик» (1977), «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992) и «Шоссе в никуда» (1997).

«Голова-Ластик» / Eraserhead, 1977


 

Режиссер: Дэвид Линч
Автор сценария: Дэвид Линч
В главных ролях: Джек Нэнс, Шарлотта Стюарт, Аллен Джозеф, Джинни Бейтс
Хронометраж: 89 мин.

«Голова-ластик» — дебютная полнометражная картина режиссера, которую сам Линч описывает как «сон о темных и тревожных вещах» и называет своим «самым духовным фильмом». Стэнли Кубрик высказал сожаление о том, что не он автор этой картины. Фильм стал классикой американского артхауса и был внесен в Национальный реестр фильмов США.

Несчастный и угрюмый мужчина по имени Генри Спенсер живет в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней. Девушка по имени Мэри сообщает Генри, что совсем скоро он станет отцом. Как всякий порядочный человек, Генри женится на матери своего ребенка и берет на себя опеку над малышом. Однако, когда он впервые видит младенца, то замечает, что он больше похож на закутанного в пеленки головастика. Вскоре Мэри исчезает и Генри остается один на один со странным и пугающим ребенком.

Когда: кинотеатр «Москва»: 18 мая, 18:55; Falcon Club Бутик кино: 18 мая, билеты скоро в продаже.

«Твин Пикс: Сквозь огонь» / Twin Peaks: Fire Walk With Me, 1992


Режиссер: Дэвид Линч
Автор сценария: Дэвид Линч
В главных ролях: Шерил Ли, Кайл МакЛахлен, Мойра Келли
Хронометраж: 135 мин.

«Твин Пикс: Сквозь огонь» — приквел к самой знаменитой работе режиссера — сериалу «Твин Пикс». Зрители ожидали увидеть продолжение сериала, а получили нечто совершенное иное — самостоятельную картину с новым режиссерским взглядом, которая попала в программу Каннского кинофестиваля.

Добро пожаловать в Твин Пикс. Тихий городок в живописной долине с населением 51,201 человек, где можно попробовать чертовски вкусный кофе и домашний вишневый пирог. Твин Пикс выглядит процветающим местом, где живут добропорядочные граждане, преданные семейным устоям. Но все это только с первого взгляда. Здесь каждому есть что скрывать.

Загадочная смерть и расследование, таинственный дневник, мистически исчезнувшие свидетели, странная красная комната, кошмарные галлюцинации, зловещие предзнаменования и юная школьница Лора Палмер, сжигающая свою жизнь.

Когда: кинотеатр «Москва»: 19 мая, 18:55; Falcon Club Бутик кино: 19 мая, билеты скоро в продаже.

«Шоссе в никуда» / Lost Highway, 1997


Режиссер: Дэвид Линч
Автор сценария: Барри Гиффорд, Дэвид Линч
В главных ролях: Билл Пуллман, Патрисия Аркетт, Балтазар Гетти, Роберт Лоджиа
Хронометраж: 135 мин

«Шоссе в никуда», который сами создатели называли «нуаровым хоррором XXI века», считают одним из самых запутанных и загадочных фильмов Линча. Многие критики отмечали художественную смелость режиссера, а известный философ Славой Жижек писал, что в этом фильме «свет по-настоящему яркий, тьма по-настоящему черная, а огонь по-настоящему жжет».

Фред Мэдисон обвинен в убийстве своей жены Ренэ и приговорен к высшей мере наказания — смертной казни. Незадолго до исполнения приговора он таинственным образом исчезает из камеры смертников, а на его месте находят растерянного и ничего не понимающего Пита Дейтона. Как он оказался в камере? Куда исчез убийца?

Выпущенный на свободу, Пит пытается вернуться к повседневной нормальной жизни, но вместо нее его ждет необъяснимый, поражающий воображение кошмар.

Когда: кинотеатр «Москва»: 20 мая, 18:55; Falcon Club Бутик кино: 20 мая, билеты скоро в продаже.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими

 
Теги: Минск
 
 
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Эксклюзивные показы пройдут в кинотеатрах "Москва" и Falcon Club Бутик Кино с 18 по 20 мая.

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