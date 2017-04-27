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В Гродно прибыли еще три пострадавших в ДТП под Варшавой белоруса

28.04.2017 20:56 — Разное | Tut.by  
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В Гродно 28 апреля прибыли еще три белоруса, пострадавших в ДТП под Варшавой, сообщил директор ЗАО «ГродноТоргСервис» Владимир Сычевский.


Фото: Jarosław Kosmatka, Dziennik Lodzki

В больницах Варшавы, Лодзи и близлежащих населенных пунктов оставались 8 гродненцев. Вчера польские медики выписали троих из них, сейчас они уже в Гродно. Владимир Сычевский постоянно находится на связи с подчиненными, которые оказались среди пострадавших. «Прибывшим сразу предлагают продолжить лечение в больницах Гродно, под постоянным контролем медиков спокойнее. Одна из пострадавших все же решила остаться на больничном дома, а двое размещены в медучреждении, включая женщину, которую в Польше в больницу доставляли на вертолете. У нее есть швы, за которыми требуется уход», — рассказал он.

Директор решил пригласить на предприятие психолога, чтобы тот побеседовал с участниками аварии. «В момент ДТП все пассажиры, среди которых большинство — наши сотрудники, испытали шок. Думаю, специалист поможет кому-то справиться с негативными переживаниями», — отметил он.

Доставку оставшихся в Польше участников турпоездки в Гродно осуществляет турфирма с перевозчиком, сегодня они снова отправили транспорт в Варшаву — медики обещают выписать еще двух пострадавших. Остальных трех пациентов с большой вероятностью могут отпустить домой до конца недели. Состояние всех участников ДТП удовлетворительное, но пока им необходимо постоянное медицинское наблюдение.

Как сообщалось, автобус с белорусскими туристами попал в аварию 25 апреля примерно в 3.30 на автодороге М2 между Лодзью и Варшавой. Он вез людей в Гродно после экскурсии в Прагу. Автобус внезапно съехал в кювет и опрокинулся, причины ДТП выясняются. В салоне находились два водителя и 41 пассажир, основное число которых — сотрудники ЗАО «ГродноТоргСервис». Большую часть группы доставили в Беларусь ранним утром 26 апреля.

 
Теги: Гродно
 
 
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В больницах Варшавы, Лодзи и близлежащих населенных пунктов оставались 8 гродненцев.

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