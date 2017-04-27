|
В Гродно прибыли еще три пострадавших в ДТП под Варшавой белоруса
В Гродно 28 апреля прибыли еще три белоруса, пострадавших в ДТП под Варшавой, сообщил директор ЗАО «ГродноТоргСервис» Владимир Сычевский.
В больницах Варшавы, Лодзи и близлежащих населенных пунктов оставались 8 гродненцев. Вчера польские медики выписали троих из них, сейчас они уже в Гродно. Владимир Сычевский постоянно находится на связи с подчиненными, которые оказались среди пострадавших. «Прибывшим сразу предлагают продолжить лечение в больницах Гродно, под постоянным контролем медиков спокойнее. Одна из пострадавших все же решила остаться на больничном дома, а двое размещены в медучреждении, включая женщину, которую в Польше в больницу доставляли на вертолете. У нее есть швы, за которыми требуется уход», — рассказал он.
Директор решил пригласить на предприятие психолога, чтобы тот побеседовал с участниками аварии. «В момент ДТП все пассажиры, среди которых большинство — наши сотрудники, испытали шок. Думаю, специалист поможет кому-то справиться с негативными переживаниями», — отметил он.
Доставку оставшихся в Польше участников турпоездки в Гродно осуществляет турфирма с перевозчиком, сегодня они снова отправили транспорт в Варшаву — медики обещают выписать еще двух пострадавших. Остальных трех пациентов с большой вероятностью могут отпустить домой до конца недели. Состояние всех участников ДТП удовлетворительное, но пока им необходимо постоянное медицинское наблюдение.
Как сообщалось, автобус с белорусскими туристами попал в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В больницах Варшавы, Лодзи и близлежащих населенных пунктов оставались 8 гродненцев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии