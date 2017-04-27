



Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выявил еще три препятствия на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Совет ЕЭК обсудил вопрос устранения барьеров и ограничений, препятствующих свободному движению товаров и услуг на внутреннем рынке ЕАЭС. По результатам обсуждения будет продолжена работа по устранению еще трех препятствий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В частности, в Беларуси в дополнение к требованиям техрегламентов ЕАЭС была введена не предусмотренная договором о союзе процедура санитарно-гигиенической экспертизы. Ее проведение обязательно для пищевых продуктов, товаров для детей, парфюмерно-косметических средств, средств гигиены полости рта, строительного сырья и материалов, бытовой техники, автомобильных компонентов и т.д.", - отметили в ЕЭК. Еще один барьер действует в Казахстане: несоответствие праву ЕАЭС процедуры закупки за счет бюджетных средств лекарств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в рамках программы гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. При подобных закупках предоставляются преференциальные условия участия в конкурсных процедурах национальным поставщикам. Представители Казахстана взяли на себя обязательства по ликвидации этого барьера к 1 июля 2017 года. Ограничением было признано отсутствие единых правил взимания обеспечительного платежа при реализации алкогольной продукции. Обеспечительный платеж применяется во всех странах - участницах союза, за исключением Армении. При этом в России для иностранных поставщиков он выше, чем для отечественных, в Беларуси и Казахстане взимается только с иностранных продавцов, в Кыргызстане - только с поставщиков из стран ЕАЭС. Это создает дискриминационные условия для экспортеров, считают в ЕЭК.

"Комиссия продолжает работу по устранению препятствий для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке союза, - сообщила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. - Обсуждение на уровне совета таких вопросов и принятие согласованных мер по дальнейшему устранению препятствий особенно важны, поскольку существенно ускоряют их решение".

31 марта ЕЭК опубликовала Белую книгу - доклад "Барьеры, изъятия и ограничения ЕАЭС". В нем приведена выработанная ЕЭК совместно с государствами - членами союза терминология препятствий для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы на внутреннем рынке ЕАЭС. Под барьерами понимаются препятствия, не соответствующие праву ЕАЭС. Ограничения - это препятствия, возникшие вследствие отсутствия правового регулирования экономических отношений, развитие которых предусмотрено правом союза. Изъятия - это предусмотренные правом ЕАЭС исключения (отступления) о неприменении государством-членом общих правил функционирования внутреннего рынка союза.

Всего в Белой книге зафиксировано 60 согласованных странами-участницами препятствий, существующих на внутреннем рынке союза, 17 из них - изъятия, 34 - ограничения, 9 - барьеры.