Белорусский наставник астанинского «Барыса» и сборной Казахстана Эдуард Занковец покидает оба поста, сообщает Шайба.kz .



Эдуард Занковец. Фото: shaiba.kz

Эдуард Занковец возглавил «Барыс» по ходу нынешнего сезона после отставки россиянина Андрея Назарова, приняв команду, находившуюся на дне Восточной конференции, и к концу регулярного сезона выведя ее на 5-е место. В первом раунде плей-офф «Барыс» выбил из борьбы челябинский «Трактор», который в «регулярке» финишировал 4-м на Востоке. Во втором раунде плей-офф «Барыс» уступил прошлогоднему обладателю Кубка Гагарина и финалисту нынешнего розыгрыша магнитогорскому «Металлургу».

В нынешнем сезоне Занковец стал единственным из белорусских рулевых в КХЛ, чья команда пробилась во 2-й раунд Кубка Гагарина.

Прежде «Барыс» лишь однажды добирался до 2-го раунда Кубка Гагарина, в сезоне-2013/14 уступив «Салавату Юлаеву».

Вероятно, главным фактором решения Эдуарда Занковца стала неудача сборной Казахстана на чемпионате мира в дивизионе I, который принимал Киев. Казахстанская дружина являлась главным фаворитом турнира, успешно стартовала (с победы над австрийцами), однако затем растеряла очки, неожиданно проиграв Южной Корее (2:5) и лишь в овертайме одолев Польшу (1:0). В итоге корейцы по дополнительным показателям обошли Казахстан и впервые пробились в элитный дивизион чемпионата мира.

— Я хотел бы поблагодарить всех, не только игроков, я их уже поблагодарил, но и болельщиков, руководство за то, что работали вместе. Мое путешествие в «Барыс» и Казахстан завершилось. Я хочу пожелать удачи, больше побед и радостных моментов.

Контракт с «Барысом» у меня закончился. Продлевать его не буду. У меня немного другие планы. В этом году я выполнял роль тренера, в следующем году у меня немного другая роль — роль хорошего папы. У меня дочка идет в первый класс. Я хочу больше времени уделить этому, разделять с ней радость успехов, помогать в сложных моментах.

Я буду переживать за «Барыс», буду болеть за Казахстан и казахстанский хоккей. Буду надеяться, что появится много новых Михайлисов, Панюковых и Полоховых, — приводит Шайба.kz слова Эдуарда Занковца.

Практически вся сборная Казахстана составлена из хоккеистов «Барыса», вполне успешно выступившего в КХЛ и Кубке Гагарина. На чемпионате мира в Киеве лучшими бомбардирами казахстанской сборной стали натурализованные североамериканцы Найджел Доус — 9 (5+4) очков, Брендон Боченски — 7 (2+5), Кевин Даллмэн — 3 (2+1), Мартен Сен-Пьер — 3 (1+2) и Дастин Бойд — 3 (0+3). Однако их усилий не хватило для возвращения в элитный дивизион. Самыми результативными среди местных воспитанников стали Никита Михайлис — 2 (2+0) очка и Роман Старченко — 2 (0+2).