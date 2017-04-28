|
Сборная Южной Кореи впервые вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
Сборная Южной Кореи по хоккею впервые в истории вышла в элитный дивизион чемпионата мира.
В рамках турнира южнокорейцы поочередно одолели Польшу (4:2), Казахстан (5:2), Венгрию (3:1), а затем проиграли австрийцам (0:5). Для выхода в следующий раунд азиатам нужно было побеждать в последнем туре Украину. Судьба путевки решалась в серии буллитов, в которой точнее оказались корейцы.
Первое место в группе заняли австрийцы, обыгравшие сегодня Польшу — 11:0. Казахстан под руководством Эдуарда Занковца стал третьим. Украина, игравшая турнир дома, покинула IA дивизион.
Отметим, что в Южной Корее играет несколько канадских хоккеистов, но лучшими бомбардирами сборной являются именно местные хоккеисты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Южной Кореи по хоккею впервые в истории вышла в элитный дивизион чемпионата мира.
|
Архив (Разное)
Комментарии