Сборная Южной Кореи по хоккею впервые в истории вышла в элитный дивизион чемпионата мира.



IIHF

В рамках турнира южнокорейцы поочередно одолели Польшу (4:2), Казахстан (5:2), Венгрию (3:1), а затем проиграли австрийцам (0:5). Для выхода в следующий раунд азиатам нужно было побеждать в последнем туре Украину. Судьба путевки решалась в серии буллитов, в которой точнее оказались корейцы.

Первое место в группе заняли австрийцы, обыгравшие сегодня Польшу — 11:0. Казахстан под руководством Эдуарда Занковца стал третьим. Украина, игравшая турнир дома, покинула IA дивизион.

Отметим, что в Южной Корее играет несколько канадских хоккеистов, но лучшими бомбардирами сборной являются именно местные хоккеисты.