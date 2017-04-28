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США продлили режим приостановки санкций для девяти предприятий Беларуси

28.04.2017 22:44 — Разное | БДГ  
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О продлении режима приостановки санкций в отношении белорусских предприятий сказано в сообщении, обнародованном Минфином США.

В нем также указано, что приостановленные санкции означают возможность предприятий проводить транзакции с американскими предприятиями, однако если эти операции будут совершаться на сумму, превышающую 50 тысяч долларов,  то отчет по данным сделкам должен быть предоставлен в Госдепартамент США в течение 15 дней.

Но, как отмечается в документе, это не освобождает заблокированную собственность этих предприятий. Разрешение действует до 30 октября 2017 года.

Напомним, что ограничительные меры экономического характера в отношении ряда белорусских предприятий были введены еще в 2006 году указом президента Джорджа Буша. Причиной стали нарушения прав человека в нашей стране. Данные санкции пересматривались один раз в полгода. В этот "черный список" входят "Белорусский нефтяной торговый дом", концерн "Белнефтехим", Belneftekhim USA Inc., ОАО "Белшина", ОАО "Гродно Азот", ОАО "Гродно Химволокно", ОАО "Лакокраска", ОАО "Нафтан" и ОАО "Полоцк-Стекловолокно".

Напомним также, что 29 октября 2015 года Минфин США частично смягчил санкции на полгода, разрешив транзакции с белорусскими предприятиями. Пока что это решение продлевается каждые полгода.

Тогда в ЕС сообщили, что решение о временном прекращении санкций было принято в ответ на освобождение в августе всех политических заключенных. Данный шаг, по сообщению пресс-службы Совета ЕС, был долгожданным для Европейского союза.

 
Теги: Гродно
 
 
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О продлении режима приостановки санкций в отношении белорусских предприятий сказано в сообщении, обнародованном Минфином США.

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