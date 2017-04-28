О продлении режима приостановки санкций в отношении белорусских предприятий сказано в сообщении, обнародованном Минфином США.

В нем также указано, что приостановленные санкции означают возможность предприятий проводить транзакции с американскими предприятиями, однако если эти операции будут совершаться на сумму, превышающую 50 тысяч долларов, то отчет по данным сделкам должен быть предоставлен в Госдепартамент США в течение 15 дней.

Но, как отмечается в документе, это не освобождает заблокированную собственность этих предприятий. Разрешение действует до 30 октября 2017 года.

Напомним, что ограничительные меры экономического характера в отношении ряда белорусских предприятий были введены еще в 2006 году указом президента Джорджа Буша. Причиной стали нарушения прав человека в нашей стране. Данные санкции пересматривались один раз в полгода. В этот "черный список" входят "Белорусский нефтяной торговый дом", концерн "Белнефтехим", Belneftekhim USA Inc., ОАО "Белшина", ОАО "Гродно Азот", ОАО "Гродно Химволокно", ОАО "Лакокраска", ОАО "Нафтан" и ОАО "Полоцк-Стекловолокно".

Напомним также, что 29 октября 2015 года Минфин США частично смягчил санкции на полгода, разрешив транзакции с белорусскими предприятиями. Пока что это решение продлевается каждые полгода.