В Гродно на перекрестке улицы Лермонтова и переулка Виленского произошла нетипичная авария, в результате которой пострадала Maserati Gran Turismo. Это единственный автомобиль в области, пишет AutoGrodno .











У редкого автомобиля разбита передняя часть, фара и крыло. В 20 метрах от ДТП остановилась Audi, рядом лежит перевернутый прицеп.

Владелец Maserati рассказал, что двигался в прямом направлении со стороны «Рембыттехники» и заметил, как зеленый сигнал светофора начал мигать. Водитель нажал на педаль газа, но на мокром асфальте мощный автомобиль занесло на встречную полосу, где двигалась Audi с прицепом. Удар пришелся в прицеп.

Напомним, данная Maserati впервые была замечена в Гродно в 2013 году.