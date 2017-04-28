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В Гродно разбили единственную в области Maserati Gran Turismo

28.04.2017 21:16 — Разное | Tut.by  
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В Гродно на перекрестке улицы Лермонтова и переулка Виленского произошла нетипичная авария, в результате которой пострадала Maserati Gran Turismo. Это единственный автомобиль в области, пишет AutoGrodno.





У редкого автомобиля разбита передняя часть, фара и крыло. В 20 метрах от ДТП остановилась Audi, рядом лежит перевернутый прицеп.

Владелец Maserati рассказал, что двигался в прямом направлении со стороны «Рембыттехники» и заметил, как зеленый сигнал светофора начал мигать. Водитель нажал на педаль газа, но на мокром асфальте мощный автомобиль занесло на встречную полосу, где двигалась Audi с прицепом. Удар пришелся в прицеп.

Напомним, данная Maserati впервые была замечена в Гродно в 2013 году.

 
Теги: Гродно
 
 
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Машина в области появилась в 2013 году.

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