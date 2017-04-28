Очередной мотопробег российского байкерского клуба "Ночные волки" стартовал накануне в Москве. Байкеры и их друзья проедут по местам крупнейших битв Великой Отечественной войны и почтят память павших солдат. Первые остановки участники акции уже сделали в Смоленске и Минске. Затем "Ночные волки" планируют посетить Хатынь и Брест.

Байкеры также планируют проехать по городам Польши, Венгрии, Чехии и Германии. Однако пустят ли их в ЕС, неизвестно. Напомним, в прошлом году польские власти не пустили мотоциклистов через границу. Литовская погранслужба в 2016 году также отказала во въезде в страну нескольким гражданам России на мотоциклах.