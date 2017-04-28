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Видеофакт: "Ночные волки" возложили цветы на Кургане Славы
28.04.2017 21:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Очередной мотопробег российского байкерского клуба "Ночные волки" стартовал накануне в Москве. Байкеры и их друзья проедут по местам крупнейших битв Великой Отечественной войны и почтят память павших солдат. Первые остановки участники акции уже сделали в Смоленске и Минске. Затем "Ночные волки" планируют посетить Хатынь и Брест.
Байкеры также планируют проехать по городам Польши, Венгрии, Чехии и Германии. Однако пустят ли их в ЕС, неизвестно. Напомним, в прошлом году польские власти не пустили мотоциклистов через границу. Литовская погранслужба в 2016 году также отказала во въезде в страну нескольким гражданам России на мотоциклах.
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Байкеры из "Ночных волков" дали старт традиционной акции к 9 Мая. Мотоциклисты приехали в Беларусь и возложили цветы на Кургане Славы.
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