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Новая мода в Instagram – сфотографировать голые ягодицы на фоне пейзажа
28.04.2017 19:52 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. В сети набирает популярность новый тренд — туристы начали активно выкладывать в социальные сети фото с оголенными ягодицами на фоне различных красот.
Тренд стал популярен с середины весны, сообщают СМИ. Участники необычного флешмоба подписывают фото хештег
Кроме того, в социальной сети Instagram был создан специальный аккаунт
Часть пользователей негативно отнеслась к новой забаве и надеется, что мода на подобные фото скоро исчезнет, другие же уверены, что это прекрасный способ для самовыражения.
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Интересно, что во флешмобе участие принимают в основном девушки, не стесняясь поделиться фото своих обнаженных бедер.
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