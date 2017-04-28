МИНСК, 28 апр — Sputnik. В сети набирает популярность новый тренд — туристы начали активно выкладывать в социальные сети фото с оголенными ягодицами на фоне различных красот.

Тренд стал популярен с середины весны, сообщают СМИ. Участники необычного флешмоба подписывают фото хештег #cheekyexploits . Отмечается, что снимки активнее размещают девушки.

Публикация от @cheekyexploits Апр 27 2017 в 1:05 PDT

Публикация от @cheekyexploits Апр 26 2017 в 8:59 PDT

Публикация от @cheekyexploits Апр 9 2017 в 2:39 PDT

Публикация от @cheekyexploits Мар 26 2017 в 6:36 PDT

Кроме того, в социальной сети Instagram был создан специальный аккаунт @cheekyexploits , где публикуются фото с голыми попами. На страницу уже подписались почти 100 тысяч человек. В описании профиля значится, что авторы снимков "делают мир счастливее с помощью ягодиц".

Публикация от @cheekyexploits Мар 17 2017 в 6:07 PDT

Публикация от @cheekyexploits Мар 11 2017 в 1:18 PST

Публикация от @cheekyexploits Мар 3 2017 в 10:24 PST

Публикация от @cheekyexploits Апр 28 2017 в 2:26 PDT

Публикация от @cheekyexploits Апр 8 2017 в 1:31 PDT

Часть пользователей негативно отнеслась к новой забаве и надеется, что мода на подобные фото скоро исчезнет, другие же уверены, что это прекрасный способ для самовыражения.