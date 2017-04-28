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Шарапова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

29.04.2017 00:17 — Разное | Tut.by  
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Россиянка Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира категории "Премьер" в Штутгарте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

28 апреля в четвертьфинальном поединке Шарапова обыграла эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (73-й номер мирового рейтинга) - 6:3, 6:4.

Это третья победа экс-первой ракетки планеты после возвращения в мировой тур. На старте соревнований в Штутгарте Мария Шарапова обыграла итальянку Роберту Винчи (36) - 7:5, 6:3, а в 1/8 финала взяла верх над еще одной российской теннисисткой Екатериной Макаровой (43) - 7:5, 6:1.

Теперь в матче за выход в финал Шарапова встретится с представительницей Франции Кристиной Младенович (19).

Мария Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации, связанной с употреблением мельдония. Она трижды подряд выигрывала грунтовый турнир в Штутгарте (2012, 2013, 2014) и на этот раз получила wild card от его организаторов.

 
 
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Россиянка Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира категории "Премьер" в Штутгарте.

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