29 и 30 апреля пройдет пятый тур чемпионата Беларуси по футболу . Центральный матч будет сыгран в Борисове в воскресенье в 18.30. «Шахтер» в статусе лидера первенства приедет в гости к БАТЭ.



БАТЭ после поражения по сумме двух матчей в полуфинале Кубка Беларуси постарается вырваться в лидеры чемпионата Фото: ФК БАТЭ

Борисовчане после вылета из Кубка страны сосредоточились на чемпионате, тем более, что пока дела у них идут не так хорошо, как в прошлые года. «Шахтер» же набрал неплохой ход, вышел в финал Кубка Беларуси, пока не знает поражений. Матч на «Борисов-Арене» ожидается боевым.

30 апреля в Бресте местное «Динамо» попробует добыть первую победу в чемпионате в матче со «Славией».

Игры 29 апреля

«Неман» — «Витебск»

«Нафтан» — «Крумкачы»

«Минск» — «Ислочь»

Игры 30 апреля

«Торпедо-БелАЗ» — «Днепр»

«Динамо-Брест» — «Славия»

БАТЭ — «Шахтер»

«Городея» — «Динамо-Минск»

«Гомель» — «Слуцк»

Положение в чемпионате перед 5-м туром:

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы Александр Макась «Торпедо-БелАЗ» 4 Мурат Хотов «Днепр» 3 Александр Батищев «Крумкачы» 2 Владимир Хващиский «Динамо-Минск» 2 Андрей Воронков «Городея» 2