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Ждать ли первой победы брестского "Динамо" в чемпионате и одолеет ли БАТЭ "Шахтер"?

29.04.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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29 и 30 апреля пройдет пятый тур чемпионата Беларуси по футболу. Центральный матч будет сыгран в Борисове в воскресенье в 18.30. «Шахтер» в статусе лидера первенства приедет в гости к БАТЭ.


БАТЭ после поражения по сумме двух матчей в полуфинале Кубка Беларуси постарается вырваться в лидеры чемпионата Фото: ФК БАТЭ

Борисовчане после вылета из Кубка страны сосредоточились на чемпионате, тем более, что пока дела у них идут не так хорошо, как в прошлые года. «Шахтер» же набрал неплохой ход, вышел в финал Кубка Беларуси, пока не знает поражений. Матч на «Борисов-Арене» ожидается боевым.

30 апреля в Бресте местное «Динамо» попробует добыть первую победу в чемпионате в матче со «Славией».

Игры 29 апреля

«Неман» — «Витебск»

«Нафтан» — «Крумкачы»

«Минск» — «Ислочь»

Игры 30 апреля

«Торпедо-БелАЗ» — «Днепр»

«Динамо-Брест» — «Славия»

БАТЭ — «Шахтер»

«Городея» — «Динамо-Минск»

«Гомель» — «Слуцк»

Положение в чемпионате перед 5-м туром:

Команда М В Н П ЗГ ПГ О
Шахтер 4 3 1 0 5 0 10
Днепр 4 3 0 1 10 4 9
Динамо (Мн) 4 3 0 1 5 1 9
ФК Гомель 4 2 2 0 4 1 8
БАТЭ 4 2 2 0 6 4 8
ФК Слуцк 4 2 1 1 7 4 7
Неман 4 2 1 1 3 2 7
Торпедо-БелАЗ 4 2 1 1 5 6 7
Славия 4 1 2 1 3 4 5
ФК Городея 4 1 1 2 3 3 4
Крумкачы 4 1 1 2 5 6 4
Динамо (Бр) 4 0 3 1 4 7 3
ФК Минск 4 0 2 2 4 6 2
ФК Витебск 4 0 2 2 1 6 2
Нафтан 4 0 1 3 0 6 -4
ФК Ислочь 4 0 0 4 1 6 -7

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы
Александр Макась «Торпедо-БелАЗ» 4
Мурат Хотов «Днепр» 3
Александр Батищев «Крумкачы» 2
Владимир Хващиский «Динамо-Минск» 2
Андрей Воронков «Городея» 2
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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29 и 30 апреля пройдет пятый тур чемпионата Беларуси по футболу.

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