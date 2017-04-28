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Ждать ли первой победы брестского "Динамо" в чемпионате и одолеет ли БАТЭ "Шахтер"?
29 и 30 апреля пройдет пятый тур
Борисовчане после вылета из Кубка страны сосредоточились на чемпионате, тем более, что пока дела у них идут не так хорошо, как в прошлые года. «Шахтер» же набрал неплохой ход, вышел в финал Кубка Беларуси, пока не знает поражений. Матч на «Борисов-Арене» ожидается боевым.
30 апреля в Бресте местное «Динамо» попробует добыть первую победу в чемпионате в матче со «Славией».
Игры 29 апреля
«Неман» — «Витебск»
«Нафтан» — «Крумкачы»
«Минск» — «Ислочь»
Игры 30 апреля
«Торпедо-БелАЗ» — «Днепр»
«Динамо-Брест» — «Славия»
БАТЭ — «Шахтер»
«Городея» — «Динамо-Минск»
«Гомель» — «Слуцк»
Положение в чемпионате перед 5-м туром:
Топ-5 лучших бомбардиров:
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29 и 30 апреля пройдет пятый тур чемпионата Беларуси по футболу.
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