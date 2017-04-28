Большой футбольный семейный праздник для жителей области пройдет 7 мая в Могилеве на стадионе «Локомотив». Во время второго сезона фестиваля «Папа, мама, я — футбольная семья!» выберут самые спортивные семьи, которые ожидают призы и приятные сюрпризы.



Фото: vk.com/mogilevskiydnepr

Впервые футбольный семейный праздник прошел в Минске в прошлом году. В 2017-м проект пройдет в 2 этапа. На первой стадии состоятся крупные региональные фестивали в каждом из областных центров. По их итогам определят 10 лучших футбольных семей от каждой области, которые в сентябре во время Единой недели массового футбола приедут в Минск для участия в республиканском финале.

Организаторы фестиваля подготовили всем без исключения участникам подарки и призы. Лучшим из лучших достанутся главные награды: футбольные мячи с автографами игроков национальной сборной и билеты в VIP-ложу на один из домашних матчей национальной сборной команды Беларуси по футболу в 2018 году.

Для участия в фестивале необходимо собрать команду как минимум из трех членов семьи — папы, мамы и одного ребенка и заполнить форму заявки . И чем больше детей станут членами команды, тем больше у семьи шансов на победу.

Все вопросы — на электронный адрес grassroots@bff.by . С положением фестиваля можно ознакомиться тут . А вот тут посмотрите, как прошел фестиваль в прошлом году.