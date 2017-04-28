﻿ На фестивале в Могилеве выберут лучшие футбольные семьи региона. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На фестивале в Могилеве выберут лучшие футбольные семьи региона

29.04.2017 08:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Большой футбольный семейный праздник для жителей области пройдет 7 мая в Могилеве на стадионе «Локомотив». Во время второго сезона фестиваля «Папа, мама, я — футбольная семья!» выберут самые спортивные семьи, которые ожидают призы и приятные сюрпризы.


Фото: vk.com/mogilevskiydnepr

Впервые футбольный семейный праздник прошел в Минске в прошлом году. В 2017-м проект пройдет в 2 этапа. На первой стадии состоятся крупные региональные фестивали в каждом из областных центров. По их итогам определят 10 лучших футбольных семей от каждой области, которые в сентябре во время Единой недели массового футбола приедут в Минск для участия в республиканском финале.

Организаторы фестиваля подготовили всем без исключения участникам подарки и призы. Лучшим из лучших достанутся главные награды: футбольные мячи с автографами игроков национальной сборной и билеты в VIP-ложу на один из домашних матчей национальной сборной команды Беларуси по футболу в 2018 году.

Для участия в фестивале необходимо собрать команду как минимум из трех членов семьи — папы, мамы и одного ребенка и заполнить форму заявки. И чем больше детей станут членами команды, тем больше у семьи шансов на победу.

Все вопросы — на электронный адрес grassroots@bff.by. С положением фестиваля можно ознакомиться тут. А вот тут посмотрите, как прошел фестиваль в прошлом году.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соревнования пройдут 7 мая в Могилеве на стадионе "Локомотив".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ждать ли первой победы брестского "Динамо" в чемпионате и одолеет ли БАТЭ "Шахтер"?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика