МИНСК, 29 апр — Sputnik. КНДР осуществила очередной пуск ракеты в северо-восточном направлении, через несколько секунд после запуска ракета взорвалась, сообщает Sputnik International.

Пуск был осуществлен около 05:30 (по местному времени, 23:30 по минскому) в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Южнокорейские военные утверждают, что ракета была баллистической, специалисты пытаются определить ее тип. В Сеуле не исключают, что ракета была типа Scud ER, то есть с увеличенной дальностью полета. Согласно сообщениям американских СМИ, Пхеньян произвел запуск ракеты KN-17 с мобильной стартовой площадки.

По информации СМИ, ракета взорвалась вскоре после запуска: по некоторым данным, она пробыла в воздухе несколько секунд, по другим, несколько минут и смогла преодолеть расстояние в десятки километров. В Токио заявляют, что снаряд упал на территории КНДР.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован о запуске буквально сразу. "Северная Корея отнеслась без уважения к пожеланиям Китая и его уважаемого председателя (Си Цзиньпина — Sputnik), когда она сегодня запустила, хотя и безуспешно", — написал американский лидер в Twitter.

Вашингтон в связи с новым ракетным запуском Пхеньяна вновь выразил поддержку своим союзникам — Республике Корея и Японии.

Кроме того, в США заявили, что действия КНДР могут ускорить введение новых экономических санкций. В Вашингтоне не исключили, что Штаты могут также провести новые военно-морские учения или разместить больше военных кораблей и самолетов в качестве демонстрации силы.

В пятницу состоялось специальное заседание СБ ООН, на котором США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила в серьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.