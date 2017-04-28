Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в ноябре 2016 года — республиканец смог заручиться поддержкой примерно 56% выборщиков, хотя и уступил демократке Хиллари Клинтон по количеству голосов избирателей. Инаугурация 45-го президента США состоялась 20 января 2017 года, а 29 апреля — первый стодневный срок, как Трамп занимает Белый дом.

Трамп — первый в истории США президент, не занимавший ранее политических или военных постов. Кроме этого, он — и самый старый глава государства: вступил в пост Трамп в возрасте 70 лет, чего ранее в истории страны не было.

Миллиардер и шоумен, Трамп разделил США на два лагеря: тех, кто его горячо поддерживает и тех, кто устраивал шумные манифестации против нового президента США. Что сделал Трамп в первые сто дней президентства — в фотоленте Sputnik.

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