В онлайн-фотоконкурсе, который провел магазин нижнего женского белья, приняло участие множество красоток: на кону была профессиональная фотосессия, да и почему бы не похвастаться красотой?

Победила в конкурсе очаровательная брюнетка — 20-летняя модель по прозвищу «Авокадо».













Но, когда результаты были объявлены, оказалось, что «Авокадо» — это студент южно-сахалинского университета по имени Андрей Нагорный.

Гендерные требования не были обозначены в условиях конкурса, поэтому Андрей подумал — а почему бы и нет?

Белье и косметику он позаимствовал у своей подруги, которая помогла ему с прической и макияжем, ну, а фотогеничности ему одалживать было не нужно. Все же купились!





«Парень, который победил девушек на конкурсе женского нижнего белья.

Разрешите представиться", — так прокомментировал победу в своем инстаграм-аккаунте молодой человек.

К сожалению, организаторы конкурса дисквалифицировали Андрея, а приз был разделен между другими конкурсантками.



Фото из инстаграма Андрея

Решение судейства вызвало непонимание прессы, ведь съемка мужчин в женской одежде — популярный тренд в мире моды. Все чаще на обложках ведущих журналов появляются трансгендеры:

Мэнни Гутьеррес

Американец Мэнни Гутьеррес стал лицом косметической компании Maybelline New York. Бьюти-блогер — первый мужчина, ставший лицом рекламной кампании в истории марки. Он будет представлять тушь для ресниц The Colossal Big Shot.

Валентин де Хин





Валентин уже фотографировали для журналов Love и Vogue Italia, и модель успела пройтись по подиуму для Martin Margiela и Commes des Garcons. Девушка прославилась еще и благодаря съемкам в документальном фильме, посвященному смене пола.

Андрей Пежич





Манекенщик Андрей Пежич сделал успешную карьеру в мире моды благодаря андрогинной внешности — молодого человека приглашали демонстрировать и мужскую, и женскую одежду. А с февраля 2015 года модель сербско-хорватского происхождения впервые вышла на подиум как женщина.

Джина Росеро





Джину Росеро особенно охотно приглашают рекламировать купальники. Но никогда ни друзья, ни работодатели не подозревали, что американская манекенщица филиппинского происхождения сделала операцию по смене пола. О том, что она трансгендер, Джина рассказала лишь в 2014 году — через 12 лет, успешно проведенных на модельной ниве.