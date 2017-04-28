Погода в рабочую субботу и выходные дни в Минске обещает быть дождливой, однако с приходом Праздника весны и труда солнечные лучи начнут согревать улицы города. Для тех, кто не боится переменчивой погоды, организаторы готовят несколько уличных мероприятий. AFISHA.TUT.BY традиционно предлагает обзор мероприятий в выходные дни в Минске.





Где: площадь Якуба Коласа Когда: с 27 апреля Сколько: бесплатно

27 апреля на площади Якуба Коласа под открытым небом открыли новую выставку белорусских мастеров «Художник и город». Работы — из фондов Национального центра современных искусств.

Формат выставки минчанам уже знаком: шесть лет подряд организаторы ставят в центре Минска стенды с репродукциями картин известных художников. Так, здесь уже показывали работы Казимира Малевича, Марка Шагала, Валентина Губарева . Если раньше для экспозиции выбирали одного автора, то в этом году для минчан представили проект «Золотая коллекция белорусской живописи» — 35 художников, среди которых есть работы Гавриила Ващенко, Леонида Щемелева, Анатолия Барановского, Александра Соловьева.

Новые показы « Белорусских уикендов »





Где: кинотеатр «Москва» Когда: 28−30 апреля в 19.00 Сколько: 5 рублей Купить билет

Новые показы «Белорусских уикендов» пройдут в кинотеатре «Москва» 28, 29 и 30 апреля. На этот раз на белорусском языке заговорят герои постапокалиптического боевика «Книга Илая».

Главные роли в фильме исполнили Дензел Вашингтон, Гари Олдмен и Мила Кунис. Благодаря звездному актерскому составу, большому бюджету (80 миллионов долларов) и уникальной атмосфере, созданной в фильме, лента справедливо считается одним из ярких представителей жанра «постапокалипсис» в кинематографии.

Фильм озвучили: Павел Харланчук, Светлана Тимохина, Дмитрий Солодуха, Анна Хитрик, Александр Молчанов, Владимир Глотов.



newbalance.ru

Где: ТЦ «Замок» (пр-т Победителей, 65) Когда: 29 апреля в 19:00 Сколько: бесплатно

Официальное открытие концепт-магазина бренда New Balance пройдет в ТЦ «Замок» 29 апреля. По случаю начала работы магазина состоится бесплатный мастер-класс от стилистов, которые расскажут белорусам об основных трендах в уличной моде и о том, как носить кроссовки стильно и необычно.

По словам представителей бренда, мода на свободный стиль в одежде приводит к тому, что по всему миру люди покупают кроссовки для повседневного использования в 2−3 раза чаще, чем пару лет назад.

Ассортимент на момент официального открытия будет насчитывать более 200 моделей. Это преимущественно кроссовки для повседневной носки. Также будут представлены модели для фитнеса и бега.





Где: Дримлэнд (ул. Орловская, 80) Когда: 29−30 апреля, начало в 14:00 Сколько: бесплатно

Праздничная атмосфера окутает парк «Dreamland» на два дня. Выстроившись в километровое живое кольцо, участники праздника смогут с помощью шашки цветного дыма раскрасить серое небо Минска. Гостям Фестиваля не придется беспокоиться о последствиях: дым, используемый организаторами, безопасен и не оставляет следов на одежде.

Помимо красочного представления, всех посетителей «Фестиваля Цветного дыма» ждет шоу-программа: выступление творческих коллективов, конкурсы и розыгрыши.

Вход свободный и без возрастных ограничений.





Где: Галерея Минск (пр-т Победителей, 9) Когда: С 1 апреля по 1 июня, пн-вс 10:00−22:00 Сколько: в выходной день 7 рублей взрослый, 3 рубля детский

Вы еще не видели коллекцию 3D картин, которые оживают под объективом фотокамеры? Каждый посетитель становится здесь не просто зрителем, а непосредственным участником сюжета любой картины. Фотосъемка не только не запрещена, но и является неотъемлемой частью выставки-галереи.





Где: Площадь Свободы Когда: 30 апреля, начало в 13.00 Сколько: бесплатно

Летний музыкально-туристический сезон в Верхнем городе начнется с праздника белорусской культуры «Вытокі» 30 апреля. Торжественное открытие пройдет на площади Свободы в 13.00.

В столицу со всей страны приедут более 200 мастеров народного творчества и ремесленников. На сцене у концертного зала «Верхний город» на протяжении дня будут выступать народный ансамбль «Вязынка», ансамбль народной песни «Церніца», Государственный ансамбль танца Республики Беларусь и Белорусский государственный хореографический ансамбль «Харошкі» (с 20.00 до 22.00).

В Каретном дворике (улица Кирилла и Мефодия, 8) музыкант, солист группы Vuraj Сергей Долгушев проведет «Спеўны сход» , куда любой человек может прийти, чтобы научиться петь белорусские народные песни: с 15.00 до 16.00 — мастер-класс по техникам пения, с 16.00 до 17.00 — женское пение с коллективом «Мярэжа», с 17.00 до 18.00 участники вместе с музыкантом Павлом Бортником изучают произведения Станислава Монюшко и Михаила Клеофаса Огинского, с 20.00 до 21.00 — мужское пение с коллективом «Рада», с 21.00 до 22.00 всем предлагают разучивать застольные песни.

Все это время на территории Верхнего города будут готовить блюда белорусской национальной кухни и знакомить с традиционными ремеслами.



vkonline.ru

Где: Белорусская государственная филармония (пр-т Независимости, 50) Когда: 30 апреля, 15.00 Сколько: 5 рублей.

30 апреля можно послушать «Дебют юных талантов». На сцене выступит Государственный камерный оркестр Республики Беларусь, главный дирижер — заслуженный артист России Евгений Бушков. Солисты — учащиеся Республиканского музыкального колледжа. Музыковед — Анатолий Порецкий.





Где: Площадь Свободы Когда: 1 мая, 13:00 Сколько: бесплатно

С целью повышения туристической привлекательности города 1 мая состоится культурный проект «Минск — город красоты», посвященный 950-летию г. Минска в Верхнем городе.

В рамках проекта можно поближе познакомиться с особенностями национального декоративно-прикладного искусства от Союза мастеров Беларуси, поучаствовать в создании новых образов вместе с ведущими салонами красоты, окунуться в атмосферу моды и стиля во время показа коллекций от белорусских дизайнеров, познакомиться с традициями проведения свадебных церемоний в Верхнем городе, посетить площадки фестиваля ландшафтной архитектуры и дизайна.

Площадки проекта будут ограничиваться территорией пл. Свободы, арт-террасой концертного зала «Верхний город». Центральным местом проекта станет главная сценическая площадка.



vk.com/questm

Где: место старта получат все записавшиеся участники за день до квеста Когда: 1 мая, 14:00 Сколько: 8 рублей.

Городской пешеходный квест стартует в Минске 1 мая. Команды ловких и смышленых смогут попробовать свои силы в преодолении испытаний от организаторов.

Командная игра рассчитана на 6 человек. Если вы один, или вас двое, трое — не отчаивайтесь, половина всех команд сборные. 3 часа прохождения с головоломками, задачами и различными заданиями ждут всех участников квеста.

Чтобы принять участие, переходите по ссылке вверху и читайте подробности в анонсе.



Domovita.by

Где: 1 этаж Dana Mall (ул. П. Мстиславца, 11) Когда: 1 мая, с 12:00 до 20:00. Сколько: бесплатно

1 мая всей семьей можно участвовать в конкурсах и мастер-классах в Dana Mall.

Здесь будут выступления вокально-танцевальных коллективов, клоуны, bubble show, игровые зоны и аттракционы. Вход свободный.