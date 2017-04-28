

Probusiness.by Фото: Аркадий Соболев

Схожего названия с красавiком (апрелем), нет ни в одном языке европейских государств.

Об этом свидетельствует лингвистический проект чешского исследователя Якуба Мариана. Он составил лингвистическую карту апреля в Европе. Исходя из данного исследования, белорусский Красавiк не имеет аналогов в европейских языках, пишет Thinktanks.by .

Как отмечает Якуб Мариан, название четвертого месяца по григорианскому календарю в большинстве европейских языков происходит от латинского слова Aprilis, этимология которого является неопределенной. Одна из теорий гласит, что оно происходит от имени Афродиты , греческой богини любви. Другая (менее вероятно) что это слово происходит от латинского aperire, «открыть».

Исследователь предлагает рассмотреть другие этимологии. Польский kwiecień и украинский Квитень родом из славянского слова, означающего "расцветать". Белорусский красавiк (krasavík) происходит либо от слова Краса, «красота», или Крашка, (цвет, как, вероятно, имея в виду цветущие деревья и растения). Чешский Duben происходит от даба, «дуб». Хорватский travanj связан с Trava, что означает «трава».

Чешский исследователь не рассматривает, что белорусский травень - это май.

Финский huhtikuu происходит от huhta ( «очищенного поля») + ие ( «месяц»). Карельская sulaku происходит от Сула, «Расплавленный; не имеющие ледяного покрова». Северный Саоми cuoŋománnu означает «снег корка месяц».

Литовский Баландис означает «голубь» (птица). Турецкий Нисан происходит от ассирийского нисану, «начало».



