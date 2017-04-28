Минск, 29 апр — Sputnik. В преддверии Дня Победы информационное агентство и радио Sputnik Беларусь предложит жителям и гостям Минска принять участие в ежегодной акции «Георгиевская ленточка». С 1 мая ленты смогут получить участники и гости медиамероприятий Sputnik на площадке мультимедийного пресс-центра агентства (ул. Коммунистическая, 86, 4 этаж).

Руководитель Sputnik Беларусь Андрей Качура: «Георгиевская ленточка — символ мужества всех народов, победивших фашизм, и Sputnik рад поддержать ставшую уже традицией акцию. Эта традиция продолжает развиваться: во многих странах бывшего Союза появились свои ленточки, свои символы. Но не цвет и форма ленточки является главным в эти дни. Главное — это наша общая Победа. И память об этой победе должна объединять наши народы».

Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в стенах медиагруппы «Россия сегодня» (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА «Россия сегодня) при участии общественной организации «Студенческая община». С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной: с 2009 года георгиевские ленточки распространяют в зарубежных представительствах Россотрудничества по всему миру.



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За более чем 10 лет разные общественные и коммерческие организации становились организаторами акции. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы. С 2016 года акция проводится силами тысяч Волонтеров Победы по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА «Россия сегодня».

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр . Портал агентства входит в ТОП-10 ведущих национальных СМИ страны*. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

*по данным Gemius за янв-фев 2017 года.