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Sputnik вручит георгиевские ленточки в память о Великой Победе
29.04.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Минск, 29 апр — Sputnik. В преддверии Дня Победы
Руководитель Sputnik Беларусь Андрей Качура: «Георгиевская ленточка — символ мужества всех народов, победивших фашизм, и Sputnik рад поддержать ставшую уже традицией акцию. Эта традиция продолжает развиваться: во многих странах бывшего Союза появились свои ленточки, свои символы. Но не цвет и форма ленточки является главным в эти дни. Главное — это наша общая Победа. И память об этой победе должна объединять наши народы».
Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в стенах медиагруппы «Россия сегодня» (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА «Россия сегодня) при участии общественной организации «Студенческая община». С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной: с 2009 года георгиевские ленточки распространяют в зарубежных представительствах Россотрудничества по всему миру.
За более чем 10 лет разные общественные и коммерческие организации становились организаторами акции. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы. С 2016 года акция проводится силами тысяч Волонтеров Победы по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА «Россия сегодня».
*по данным Gemius за янв-фев 2017 года.
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С 1 мая ленты смогут получить участники и гости медиамероприятий Sputnik на площадке мультимедийного пресс-центра агентства.
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