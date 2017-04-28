Об основных событиях в мире спорта ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву рассказал спортивный обозреватель информационного агентства Sputnik Максим Костьян.

После громкого успеха белорусских теннисисток в полуфинальном матче Кубка Федерации тему тенниса на минувшей неделе продолжила новость об окончании дисквалификации экс-первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой.



© Sputnik Антон Денисов Шарапова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

"Бывшая первая ракетка мира наконец-то снова на корте. Когда у профессионала такого уровня забирают дело всей жизни, такое действительно сложно пережить. Но Маша вернулась. На турнире в Штутгарте она выиграла три игры подряд, и сегодня будет играть уже в полуфинале", — рассказал Костьян.

Хочется верить, что не менее триумфальным этим летом будет возвращение на теннисный корт нашей соотечественницы Виктории Азаренко, отметил обозреватель. Ранее белоруска прервала спортивные выступления в связи с рождением ребенка.

"Виктория собирается выступить в июле на турнире в Стенфорде, и будет очень интересно наблюдать за противостоянием Шараповой и Азаренко, как это было ранее", — сказал Костьян.

Следующей темой обсуждения в студии стал футбол. На минувшей неделе определились участники финала Кубка Беларуси, который пройдет в Гродно 28 мая. В финальном поединке сойдутся брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер".

"Если брать статистику, "Шахтер" в финале будет играть уже в седьмой раз, у брестчан опыта меньше, для них это вторая финальная игра", — рассказал Костьян.



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В то же время, по словам обозревателя, сейчас весь мир живет ожиданием старта Чемпионата мира по хоккею. Первенство стартует в пятницу, 5 мая, во Франции и Германии.

"Наши хоккеисты уже во Франции. 30 апреля и 1 мая они проведут товарищеский поединок с французами и оставшееся время будут тренироваться и готовиться к чемпионату. 5 мая им предстоит сложнейшая игра против финнов. Но, по словам тренера Дэйва Льюиса, команда пребывает в хорошем расположении духа и намерена бороться за медали", — рассказал Костьян.

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