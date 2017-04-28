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Знакомьтесь, Karoq! В Skoda поделились первыми подробностями о преемнике Yeti

29.04.2017 09:54 — Разное | Tut.by  
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В Skoda положили конец слухам и домыслам — в компании официально подтвердили имя нового кроссовера, который придет на смену Yeti. Новинка будет называться Karoq.


Любопытно, что, как и в случае со старшим по рангу Kodiaq, имя нового «паркетника» начинается на K, а заканчивается на Q. И опять чехи делают отсылку к острову Кадьяк у южного побережья Аляски: имя Karoq образовано из комбинации слов «Kaa'raq» и «Ruq» — на языке кадьякских эскимосов это значит «автомобиль» и «стрела» (центральный элемент логотипа чешского бренда).


Создана новинка Skoda на модульной платформе MQB, а это значит, что она является по сути техническим двойником Volkswagen Tiguan и Seat Ateca. Компактный кроссовер крупнее Yeti и достигает 4382 мм в длину, 1841 мм в ширину и 1605 мм в высоту. Колесная база — 2638 мм (у полноприводных версий на 8 мм меньше). Объем багажника с поднятыми задними сиденьями у пятиместного Karoq равен 521 л, с опциональными сиденьями VarioFlex его вместимость можно варьировать от 479 до 588 л. Со сложенными сиденьями объем возрастает до 1630 л, а если кресла вовсе убрать из салона — до 1810 л. А еще Karoq сможет буксировать прицеп массой до 2 тонн.


Для всех версий кроссовера будут доступны полностью светодиодные фары, среди опций значится также цифровая приборная панель с настраиваемым графическим оформлением, станет шире список электронных помощников.

Моторная гамма Karoq будет включать пять турбодвигателей — два бензиновых и три дизельных, объемом от 1 до 2 л и мощностью от 115 до 190 лошадиных сил. Среди них — уже устанавливаемая на обновленный Golf 1,5-литровая «четверка» TSI с системой деактивации половины цилиндров при малой нагрузке. За исключением топовой дизельной версии со 190-сильным 2.0 TDI, которой по умолчанию полагаются 7-ступенчатый «робот» и полный привод, двигатели Karoq могут агрегатироваться и с 6-ступенчатой «механикой».


Публике Karoq покажут уже 18 мая на специальном мероприятии в Стокгольме. У европейских дилеров новый кроссовер появится во второй половине текущего года.

 
 
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Компактный кроссовер Karoq построен на той же платформе, что и новое поколение Volkswagen Tiguan. Автомобиль будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом.

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