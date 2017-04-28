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Бьорндален: Я очень хорош в смене подгузников

29.04.2017 09:47 — Разное | Tut.by  
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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален в программе Senkveld норвежского телеканала TV2 дал веселое интервью о том, каков он в роли папы шестимесячной дочки Ксении.


Уле-Эйнар Бьорндален. Кадр TV2

— У тебя полгода назад родилась дочка Ксения. Каково это — быть отцом маленького ребенка?

— Совершенно потрясающе. Столько всего нового, чего я раньше не пробовал в жизни. Я просто наслаждаюсь этим. Вы же сами родители, так что знаете, каково это (обращается к ведущим Томасу и Харальду).

— Ты стал немного сумасшедшим? Целуешь дочку? Я, к примеру, постоянно целую своего сына…

— Конечно, я делаю это. Все время, когда только могу. Это просто здорово.

— Это так замечательно, и они вообще не выражают протест…

— Ага, совсем не как их мамы… (Смеются)

— Ну, а как складывается схема подготовки с шестимесячной Ксенией?

— Достаточно неплохо. Это непросто сделать без помощи других и очень хорошей мамы. Дарья справляется отлично. Также помогают теща и няня. Без этого у нас не было бы шансов.

— Ты известен своим внимательным отношением ко деталям и организаторскими способностями. В роли папы ты тоже этим занимаешься?

— Пытаюсь. Это необходимо делать, чтобы все работало. Есть только одна вещь, которая меня напрягает — это перелеты. Мы постоянно все планируем, но когда ребенок в самолете делает свои дела в подгузник и все это поднимается уже до шеи и приходится менять памперс… Ты все равно не можешь быть готов к этому. Но делать все же приходится.

— А у тебя есть план действий на такой случай? Типа, когда ты промахиваешься на лежке, то у тебя есть вариант для стойки…

— У меня всегда есть запасной план. Всегда в избытке влажные салфетки, полотенца и все что угодно. Это работает.

— Очень хочется посмотреть, как ты меняешь подгузники…

— В этом я хорош. Быстр.

— Быстр? А что ты делаешь? Какая-то особая техника?

— Ксения очень сильная и подвижная, любит переворачиваться. Я просто… Я не могу учить вас менять подгузники! Вы делали это гораздо чаще меня! (Смеются)

— Ты так хорош в планировании… Уже есть план насчет лыжной карьеры Ксении?

— На самом деле да. Мы уже знаем, на лыжах какой марки она будет бегать. У нее сейчас есть две пары. Fisсher немного опоздал… Она будет бегать на Madshus. Эти лыжи она получила первыми, когда ей было два месяца.

 
 
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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален в программе Senkveld норвежского телеканала TV2 дал веселое интервью о том, каков он в роли папы шестимесячной...

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